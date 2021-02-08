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HDP’den ‘Herkes İçin Adalet’ Kampanyası

08.02.2021 20:09 | Son Güncelleme:
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HDP’den ‘Herkes İçin Adalet’ Kampanyası

HDP, toplumsal adaleti sağlama hedefiyle “Herkes İçin Adalet” kampanyası başlattı. HDP kampanya kapsamında Haziran ayına kadar değişik etkinlikler düzenleyecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP) “Herkes İçin Adalet” kampanyasını Ankara’da düzenlenen toplantıyla başlattı. Toplumsal adaleti sağlama hedefiyle dört ay boyunca sokaklarda, meydanlarda ve sanal ortamlarda toplantı ve etkinliklerin yapılacağı kampanyanın tanıtım toplantısına HDP’nin yönetici ve milletvekillerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından okunan kampanya deklarasyonunda şu başlıklar yer aldı: “Herkes İçin, Her Yerde, Her Dilde, Her Zaman Adalet; Ekonomide Adaletsizlik ve Yoksulluk; Siyasette Adaletsizlik ve Kayyım Rejimi; Yargıda Adaletsizlik ve Hukuksuzluk; Tanınma Adaletsizliği ve Çözümsüzlük; Cezaevlerinde Adaletsizlik; Gençler ve Adaletsizlik; Toplumsal Cinsiyet Adaletsizliği; Sağlık ve Eğitimde Adaletsizlik; İklim Adaletsizliği ve Doğanın Tahribi.”

Her kesimi kampanyaya destek vermeye çağıran HDP, kampanyanın hedeflerini şu cümlelerle açıkladı:

“İşsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa, hayat pahalılığına, sömürüye, talana, gelir uçurumuna karşı mücadeleleri büyüteceğiz.
Kayırmacılığa; ayrımcılığa, şiddet ve nefret diline, kutuplaştırıcı politikalara karşı direneceğiz.
Farklı halkların ve inanç gruplarının haklarını, hukuklarını, kültür, kimlik ve anadillerini özgürce kullanabilmeleri mücadelemizi kararlı biçimde sürdüreceğiz.
Kadın kırımına ve kadına yönelik şiddete, kadın yoksulluğu ve işsizliğine karşı mücadeleyi büyütecek, İstanbul Sözleşmesi’ni daha güçlü sahipleneceğiz.
Gençliğe karşı tüm hoyrat politikaların karşısında duracağız.
Doğa katliamını ve tahribatını durduracağız.
Bütün toplumsal ve demokratik muhalefet güçlerinin özgürce siyaset yapma hakkını savunacağız.
Demirtaş, Kavala, Berberoğlu örneklerinde olduğu gibi AYM ve AİHM tarafından verilen kararların uygulanmasını sağlayacağız.
Cezaevlerinde hüküm süren şiddet, zorbalık, tecrit ve hak gasplarını sona erdireceğiz.”

Deklarasyonun sonunda HDP Eş Genel Başkanları, “Siyasal muhalefet başta olmak üzere, tüm toplumsal muhalefete ve tek tek yurttaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Daha fazla geç kalmadan, iktidar ittifakının halklarımızı daha fazla yoksunluğa, yoksulluğa, açlığa ve sefalete, ekonomik, siyasi, ekolojik ve toplumsal yıkıma sürüklemeden hep birlikte, herkes için adalet diye haykıralım” çağrısı yaptı.

Toplantının sonunda kampanya için hazırlanan “Haykır” isimli şarkı klibi ile kampanyaya destek veren sanatçıların klipleri gösterildi.

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