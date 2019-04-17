HDP'den İpekyolu Belediye başkanı seçilen Yacan, mazbatasını aldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'ın Merkez İpekyolu Belediye Başkanı seçilen HDP'li Azim Yacan ve eş başkanı Şehzade Kurt, bugün İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van'ın Merkez İpekyolu ilçesinde 76 bin 372 seçmenin oyunu alarak İpekyolu Belediye Başkanlığı'na seçilen Azim Yacan, bugün eş başkanı Şehzade Kurt, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP Van İl Başkanı Ümit Dede ve partililerle birlikte İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı. Belediyeye gelen Yacan ve Kurt, belediye çalışanları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yacan ve Kurt, seçimde rakiplerine 20 bin oy fark attıkları halde seçimden 17 gün sonra mazbata aldıklarını söyledi. Başkan Yacan ve eşbaşkanı Kurt, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gerekçesiyle HDP'den seçilen 3 ilçe eşbaşkanları adaylarının yerine AK Parti'li adaylara mazbata verilmesini kınarken, kendilerini tebrik etmeye gelen vatandaşlara teşekkür etti.

