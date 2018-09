HDP'den İran'ın Erbil'deki saldırısına tepki

Bu yöntemin, kendilerini mücadelelerinden alıkoymayacağının geçmiş dönemlerde de görüldüğünü vurgulayan Fatma Kurtulan, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki bu uygulamalar karşısında asla diz çökmeyeceğimizin, biat etmeyeceğimizin, mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesi gerekiyor." diye konuştu.

Şarbon hastalığı iddialarına ilişkin de Kurtulan, "İlgili bakan her ne kadar 'Vatandaşlarımız çok rahat et tüketebilirler.' dese de her gün bir yerde şarbon vakası duyuluyor, görülüyor. Vatandaş artık endişeyle et tüketiyor. Yapılması gereken bunu inkar etmek, yok saymak değil. " değerlendirmesinde bulundu.