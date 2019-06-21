HDP'den İstanbul seçimi açıklaması

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin imzalarıyla yapılan yazılı açıklamada, "İki tarihsel blok arasında taraf olmamaya ve üçüncü yol stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak, HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir." ifadesi kullandı.

Buldan ve Temelli, HDP'nin 23 Haziran'da İstanbul seçimlerindeki tavrına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

HDP'nin, demokratik siyasetin ve demokratik müzakerenin sembolü bir parti olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye’de yeni bir tarz-ı siyasetin temsilcisi olan HDP hakkında Öcalan’ın yaptığı açıklamalar, iktidar partisinin güncel siyasi hesaplarının ve seçim polemiklerinin çok üstünde tarihsel bir anlam ve derinliğe sahiptir." görüşü savunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmralı ada hapishanesinde kendi görüş ve düşüncelerini çok sınırlı koşullarda açıklama imkanı olan ve halen tecrit ortamında tutulan sayın Öcalan’ı ve tarihsel bir bağlam içinde söylediklerini taraflı-tarafsız, niyetli-niyetsiz güncel siyasal hesapların ve seçim polemiklerinin aracı haline getiren söylemler, başta Kürt sorununun demokratik çözümü olmak üzere toplumsal sorunlarımızın demokratik siyaset zeminindeki çözümünün imkanlarını zayıflatır, demokrasi ve barış mücadelesine zarar verir.