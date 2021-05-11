HDP’den İstanbul Sözleşmesi Tepkisi

İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin kabul edilmesinin 10’nuncu yıldönümünde HDP Kadın Meclisi Üyeleri Diyarbakır’da bir araya geldi. HDP Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Meral Danış Beştaş, Semra Güzel, Remziye Tosun, Dersim Dağ ve Nuran İmir, Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesini protesto etmek amacıyla Mardinkapı’da toplandı. Milletvekilleri önce surlara, 2021 yılında öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu bir pankart astı.

Daha sonra milletvekilleri adına açıklama yapan Ayşe Acar Başaran, son aylarda kadınların yaşadıkları olaylara dikkat çekti. Acar Başaran, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması halinde 2021 yılında 106 kadının öldürülmemiş olacağını savunarak, “Eğer İstanbul sözleşmesi uygulanmış olsaydı şu pankartta isimleri geçin 106 kadın arkadaşımız bugün yaşıyor olacaktı. İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bugün tacize, tecavüze maruz kalan çocuklar korunacak, çocuklar istismara uğramıyor olacaktı. İstanbul Sözleşmesi uygulanmış olsa, erkekler cezaevlerinden kadınları arayıp tehdit etme cesaretini gösteremeyecekti. İstanbul Sözleşmesi uygulanmış olsa erkekler suçlarını meşrulaştıracağını, destekleyeceğini düşünerek bu kadar pervasızca kadınlara yönelik şiddete uygulamıyor olacaktı. İstanbul Sözleşmesi uygulanmış olsa 20 defa koruma kararı alan bir kadın arkadaşınız katledilmeyecekti. İstanbul Sözleşmesi uygulanmış olsaydı, kadınlar her gün toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile yüz yüze kalmayacaktı” dedi.