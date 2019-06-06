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HDP’den İstanbul’da CHP’ye Yeniden Destek Sinyali

06.06.2019 17:12 | Son Güncelleme

Bayram ziyareti için Batman’a giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP’ye yeniden destek sinyali verdi. Temelli, “Kayyımı Batman'dan süpürdük, şimdi de İstanbul'dan süpüreceğiz” dedi

HDP’den İstanbul’da CHP’ye Yeniden Destek Sinyali

HDP Batman İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşmaya katılan Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, daha sonra belediyeyi ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Temelli, HDP’li adayların kazanmasıyla belediyelere barış geldiğini söyledi.

PKK lideri Abdullah Öcalan ile yeniden yapılan görüşmelerin ardında İstanbul’daki HDP seçmenlerinin CHP'ye destek vermeyeceği iddiaları sıkça gündeme gelmişti. Ancak Temelli konuşmasında CHP’ye yeniden destek sinyali verdi. Temelli, “Her türü hileye, şaibeye rağmen mücadelemizle, kararlılığımızla Batman'dan kayyımı süpürüp attık. Şimdi 23 Haziran'da İstanbul'dan da kayyımı süpürüp atacağız. İstanbul seçimlerini yineleyerek YSK marifetiyle hilelerine, yolsuzluklarına devam etmek isteyen bu iktidara en güzel cevabı yine biz vereceğiz; HDP'liler verecek, Batmanlılar verecek” dedi.

Ancak Temelli, işbirliğinin İstanbul seçimleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini savundu. İşbirliğinin seçimden sonra da sürmesi çağrısı yapan Temelli, “Bizde artık bu bir huy haline geldi. Nerede kayyım görsek süpürüp atıyoruz. 23 Haziran'da da İstanbul'dan süpürüp atacağız. Ama artık hız kesmeyiz. Ondan sonra da bu Cumhur İttifakı denen faşist bloku süpürüp atacağız. Bu ülkede onurlu bir barışı, demokratik bir cumhuriyeti hep beraber inşa edeceğiz. O yüzden de 23 Haziran seçimleri hepimizin seçimidir. Ama mesele sadece seçim değildir. Mesele uzun soluklu yolculuğumuzdur. Halklarımızla, emekçilerle birlikte bu mücadeleyi 23 Haziran'dan sonra da sürdürmemiz gerekiyor. Demokrasi ittifakında yan yana gelerek, Türkiye'nin beklediği demokratik anayasayı var ederek, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var ederek, toplumsal barışın gereği olarak yargı mağduriyetlerini giderecek adımlar atarak, yargıda tarafsızlığı ve bağımsızlığı var edecek adımlar atarak bu ülkenin önünü açmak gerekiyor. Ben bütün siyasi partilere, tüm toplumsal muhalefete, sivil toplum örgütlerine, sendikalara; herkese çağrı yapıyorum. Ancak bir arada olursak bu ceberrut iktidardan kurtulabiliriz ve bunu başaracağız” dedi.

Temelli Kürt sorununun çözümü için Öcalan’la görüşülmesi çağrısı yaptı.

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