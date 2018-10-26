HDP'den ittifak açıklaması

HDP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur. İttifak konusunda ise batı illeri açısından baktığımızda, en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi. Oluç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine önümüzdeki hafta başlanacağını anımsattı. Bütçeyi, "israf, faiz ve güvenlikçi" olarak nitelendiren Oluç, güvenlik konularına ayrılan ödeneklerin arttırıldığını, tarım desteklerinin düşürüldüğünü ve çiftçi ile küçük esnafın gözardı edildiğini öne sürdü. Oluç, "İsrafın en tipik, açık göstergesi saray harcamalarıdır. Saray harcamaları iki katından fazla arttırılmıştır. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir." ifadesini kullandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu'nun görüşüldüğünü hatırlatan Oluç, tartışmaların gizli oturumla yapılmasını eleştirdi. Oluç, "Türkiye'nin şirketlerinin durumunu kimden gizliyorsunuz? Gizlediğiniz şeyin ne olduğu bellidir. Denetim raporunun içinde yer alan bir belgeye göre, McKinsey ile yapılmış olan anlaşmanın 1 Şubat 2017'ye kadar geriye gittiği ortaya çıkmıştır. Bunları gizliyorsunuz. Türkiye ekonomisini bu duruma getirmiş olan McKinsey ile yapılmış olan anlaşmalardır, onların önerileridir." ifadesini kullandı.

Hakkı Saruhan Oluç, HDP'ye yönelik operasyonların devam ettiğini belirterek, bunların "yerel seçim operasyonları" olduğunu ileri sürdü. - Emeklilikte yaşa takılanlar Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Mecliste araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin yapılan oylamada MHP'nin tavrını eleştiren Oluç, MHP'nin bir kez daha AK Parti'yi kurtardığını savundu. Kamuoyunda ve milliyetçi seçmende de MHP'ye yönelik bir tepkinin oluştuğunu öne süren Oluç, şöyle devam etti: "MHP, bu tepkiyi nasıl bastıracak. Emir komuta zinciri içinde AKP'ye bağlı olduğunu nasıl gizleyebilecek? Bunu örtmek için yeni bir icat buldular. (HDP ile yan yana durmamak için oy vermedik) dediler. Siyaseti tam bir komediye dönüştürdünüz. Mesela biz yarın Bahçeli, çok iyi bir liderdir desek siz Devlet Bahçeli'yi MHP'nin başından alacak mısınız? Biz emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son derece kararlıyız. Bu konudaki her türlü çalışmaya destek vereceğimizi açık ve net bir şekilde söyledik ama siz, emeklilikte yaşa takılanlar üzerinden AKP ile yerel yönetim seçimleri pazarlığı yapıyorsunuz."

- Sorular Bir gazetecinin "Hayati Yazıcı ile Melih Gökçek arasında yaşanan bir tartışma var. Orada bir yolsuzluk veya suç mu ima edildi?" sorusu üzerine Oluç, istifa etmesi istenen belediye başkanları hakkında herhangi bir soruşturma, dava veya iddianamenin olmadığını söyledi. Oluç, "Eğer bunlar istifa ettirilmesi gereken belediye başkanlarıysa, haklarındaki suçlamalar nelerdir diye sormuştuk. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz." dedi. Yerel seçimlerde CHP ile HDP arasında ittifak olup olmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Oluç, "Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur. İttifak konusunda ise batı illeri açısından baktığımızda, en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün, toplumsal muhalefet safında yer alan, iktidar karşısında muhalefette olan bütün kurum ve kuruluşların, yerel seçimlerde sandıkta ittifak yapması gerektiğini özenle vurguluyoruz." dedi. Gazetecilerin, HDP'nin İstanbul adayı için Celal Doğan'ın adının geçtiğine ilişkin haberleri hatırlatması üzerine Oluç, şu ana kadar sadece İstanbul için değil bütün iller için herhangi bir isim telaffuzlarının olmadığını çünkü daha o aşamaya gelmediklerini söyledi.