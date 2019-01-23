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HDP'den İzmir'de iş birliği mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2019 18:23 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere dair yazılı açıklama yaptı. İl Eş Başkanları Kadir Baydur ve Besriye Tekgür tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte yerel seçimlerde iş birliği yapılabileceği mesajı verildi.

HDP'den İzmir'de iş birliği mesajı

İZMİR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere dair yazılı açıklama yaptı. İl Eş Başkanları Kadir Baydur ve Besriye Tekgür tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte yerel seçimlerde iş birliği yapılabileceği mesajı verildi. Açıklamada hem CHP hem AK Parti ve MHP'ye yönelik eleştiriler de yer aldı.
HDP İzmir İl Örgütü, yerel seçimlere yönelik yazılı açıklamada bulundu. İl Eş Başkanları Kadir Baydur ve Besriye Tekgür tarafından yapılan yazılı açıklamada, adayların eğilim yoklamaları yöntemi ile belirlenme çalışmalarında son evreye gelindiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Seçim güvenliğini sağlamayı, seçim günü sandık başlarında görev alacak kurul üyelerini ve müşahitleri tamamlamayı hedefleyen faaliyetler aralıksız biçimde devam etmektedir. Ancak HDP önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerine hem Türkiye genelinde hem de İzmir özelinde sadece kendi parti çıkarları ve kazanımları açısından yaklaşmamaktadır. HDP, 31 Mart yerel seçimlerinin, bütün yerel etkenlere rağmen yeni bir referandum niteliği arz ettiğinin, halklarımızın önündeki son fırsatlardan biri olduğunun gayet iyi farkındadır. Meseleye bu ikilemden bakan her türlü seçim iş birliğine de açıktır."
SİYASİ RAKİPLERE ELEŞTİRİ
Hem CHP hem AK Parti ve MHP'ye yönelik eleştirilerin de yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"HDP, İzmir'i kendi kalesi olarak gören, bunun rehaveti ve vurdumduymazlığı ile İzmir'i kendi hizip kavgalarının sahnesi haline getiren her türlü anlayışı, ilimizin karşısındaki tehlike konusunda uyarma gereği duymaktadır. İzmir'in tek bir ilçesini dahi AK Parti- MHP bloğuna vermemek mümkün. İzmir rantın ve arkasından sürüklediği bütün sektörlerle birlikte inşaat sektörünün yeni avlanma ve üşüşme alanı ve mekanıdır. 'İstanbul'a ihanetin' bir benzeri İzmir'de tekrarlanmak üzeredir. Kentin hava sirkülasyonunu ve dokusunu bozan dikey yapılaşma şimdiden almış başını yürümektedir. AKP-MHP ittifakının adayı Nihat Zeybekci, pervasızca ve patavatsızla 'İzmir'i Anadolu'ya katmaktan' ve tanınmaz hale getirmekten söz etmektedir. İzmir'e saygısızlık bir yana, bu pervasızlık yeni bir kentsel felaketin habercisidir."

FOTOĞRAFLI

HDP'den İzmir'de iş birliği mesajı

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