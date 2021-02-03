HDP’den İzmir’de İş Ve Aş Buluşmaları

Toplantıda konuşan Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse, iş ve aş buluşmalarını diğer illerde de sürdüreceklerini söyledi. Hükümetin ekonomik politikalarını eleştiren Köse, “AKP ve Saray ülke ekonomisini çökertti. 18 yılı aşkın süredir iktidarda olan AKP, yıllardır uyguladığı politikalarla ülkede her alanda krizler yaşanmasına sebep oldu. Türkiye bir kriz sarmalının içindedir. Bugün iş ve aş sorunu Türkiye’de yaşayan bütün halkların, emekçilerin, kadınların ve bütün toplumsal kesimlerin yaşadığı bir sorundur. İş ve aş sorunu aslında güvencesizlik, geleceksizlik sorunu, yoksunluk ve yoksulluk sorunu, vergi adaletsizliği sorunu, çiftçinin esnafın iflas sorunu, gerçek ücretin düşüşü sorunu, yüksek enflasyon sorunu, gıda fiyatlarındaki artış sorunu, mutfak enflasyonudur. Cumhuriyet tarihi boyunca bu sorunlar hiç bu kadar yakıcı hale gelmedi” dedi.

HDP heyeti İzmir’deki temaslarına başlamadan önce il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya HDP Ekonomi Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Emek Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse, Ekoloji Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez ve Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu Sözcüsü Samet Mengüş ile milletvekilleri Erol Katırcıoğlu, Necdet İpekyüz ve Serpil Kemalbay katıldı.

“İktidar halk sağlığını dikkate almadı”

Köse, Corona virüsü salgını öncesinde de Türkiye’de ekonomik sorunların olduğunu belirterek, salgının bu sorunları daha da ağırlaştırdığını savundu. Salgın sürecinde bütün ülkelerin halk sağlığı ile ekonomi arasında bir tercihte bulunmak zorunda kaldığını kaydeden Köse, “Türkiye’de ise meseleye kar mı, rant mı, sermaye mi diye bakıldı. İktidar, çok net rant, kar ve sermaye dedi ve halk sağlığını dikkate almadı. Sorunlar ağırlaştı ve azgınlaştı. Aslında başka bir açıdan bakıldığında halk onayıyla alınacak önlemleri rejim sermaye lehine kullandı” diye konuştu.

Salgın sürecinde tekelleşmenin arttığını, küçük esnaf ve üreticinin ise iflasa sürüklendiğini kaydeden Köse, şunları söyledi: “Kapanan yer yok diyerek alay ediyorlar. Demagoji yapıyorlar. Yani pandemiyi fırsata çeviriyorlar. Sermayeyi kayırma meselesi, beşli çete meselesi değildir. Aslında bütün sermaye bundan faydalanıyor. Halkın kendi içinden çıkan veya yerel yönetimlerin dayanışmacı örneklerini de engelliyorlar."