HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, "Sadece kadınların sorunlarıyla ilgilenecek, kadınlarla beraber çözüm önerileri ve bu yönlü etkin politikalar geliştirecek bir Kadın Bakanlığı kurulmasına dair ısrarımız devam etmektedir." dedi.

Taşdemir, partisinden bir grup kadın milletvekiliyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kadınların çok ciddi sorunları bulunduğunu, sadece bu sorunlarla ilgilenecek, çözüm üretecek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak bir kurumun temel ihtiyaç olduğunu söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, evrensel bir sorun olmanın yanında temel bir demokrasi sorunu olduğuna işaret eden Taşdemir, "Demokrasinin güçlü olduğu gelişmiş ülkelerde toplumsal cinsiyet eşitsizliği tümüyle giderilememiş ise de cinsiyet eşitliği sağlamadan gerçek bir demokrasinin sağlanamayacağı bilinciyle cinsiyetler arası eşitliği tesis etmede önemli gelişmeler kaydedilmiştir." ifadesini kullandı.

Taşdemir, Türkiye'nin, cinsiyet ayrımcılığından kaynaklı kadınlara yönelik şiddetin, ayrımcılığın, dışlanmanın, hak ihlallerinin en yoğun olduğu, ayrımcılığın gün geçtikçe derinleştiği ve bunun toplumsal düzlemde büyük tahribatlara yol açtığı ülkelerin başında geldiğini öne sürdü.