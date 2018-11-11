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HDP'den kadınlara yerel seçimde adaylık çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2018 14:44 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: - "Tüm kadınlara çağrımdır, yerel seçimlerde herkes aday olsun"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Tüm kadınlara çağrımdır yerel seçimlerde herkes aday olsun." dedi.

Buldan, HDP Genel Merkezinde düzenlenen Kadın Meclisi Toplantısı'nda, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinde kadın adayların ön planda olacağını söyledi.

Buldan, "Tüm kadınlara çağrımdır, yerel seçimlerde herkes aday olsun. Kadınların gücünü bir kez daha ortaya koymaya çağırıyoruz. Kadın arkadaşlarımı başta belediye eş başkanlıkları olmak üzere, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıklarda siyaset yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen HDP Ankara 2'nci İl Kongresi'ne de katılan Pervin Buldan, burada yaptığı konuşmada da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "AK Parti ve HDP gizli görüşmeler yapıyor" iddialarına cevap verdi.

Buldan, "Milletvekili arkadaşlarımızı cezaevinde tutan bir zihniyetle görüşmemiz mümkün değildir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan HDP

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