HDP’den Kardeş Aile Kampanyası

HDP, Corona virüsünün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla ‘Kardeş Aile’ kampanyası başlattı. Kampanyanın ilk adımında, her milletvekili 10 aileyi kardeş aile seçti.
Kampanyanın duyurusunu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin sosyal medya üzerinden düzenlediği basın toplantısı ile yaptı. Türkiye’de yaşamın tamamen durması gerektiğini savunan Buldan, “Bizler HDP olarak tüm Türkiye toplumuna "lütfen ama lütfen evde kalın" demek, bunu tekrar etmek istiyoruz. Yaşam durmalıdır, üretim durmalıdır. Türkiye tamamen eve kapanmalıdır.
Ülkenin içerisinde bulunduğu acizliği, çıkmazı, Türkiye toplumuna bedel olarak ödettiği bir süreci yaşıyoruz. Sosyal güvencesi olmayan insanların iş yerlerine gittiğini, çalışmak zorunda kaldığını, evlerinde kalamadığını hep birlikte görebiliyoruz. Ancak biz HDP olarak Türkiye toplumuna bir kez daha şu çağrıyı yapıyoruz: Ne pahasına olursa olsun lütfen yaşamak için evlerinizde kalın, üretimi durdurun, çalışmayın. İş yerinize gitmeyin. Yaşamak için evlerinizde kalmaya devam edin. Türkiye toplumu bu çağrıyı mutlaka ama mutlaka almalı ve evlerinde kalmalıdır. Hükümetin bu cesaretsiz, bu moralsiz, kendi toplumuna güvence vermediği bu dönemde insanlar kendilerini güvence altına almalı karantinaya girmeli ve sosyal mesafesini kısıtlamalıdır” dedi.
HDP’nin, salgının ekonomik etkisini azaltmak amacıyla ‘Kardeş Aile’ kampanyası başlattığına dikkat çeken Buldan, kampanyanın detaylarını şöyle açıkladı: “Kendi binanızda ihtiyaç sahibi olan insanlarla paylaşın, mutlaka dayanışın. Kendi sokağınızda ihtiyaç sahibi olan insanlarla dayanışma içerisinde olun. Kendi mahallenizde dayanışma içerisinde olun. Kendi kentlerinizde, ilçelerinizde ihtiyaç sahibi olan insanlarla paylaşın. Bu süreçte, böyle bir kampanyaya, dayanışmaya ve birlikteliğe ihtiyacımız var. Bu dayanışma bizleri ayakta tutacak olan bir dayanışmadır. Bu dayanışma bizlerin gelecekte birbirine olan güvenini, birbirine olan umudunu, birbirine olan bağlılığını bir kez daha pekiştirecek olan bir kampanyadır. Evet, Bizler Paylaşıyoruz Bizler Dayanışıyoruz. Hem milletvekili grubumuz hem MYK üyelerimiz hem de il ve ilçe örgütlerimiz halkımıza ulaşarak bu kampanyayı çok hızlı bir şekilde büyütecek.” Buldan ayrıca, cezaevlerinin boşaltılarak birer karantina merkezi haline getirilmesi çağrısı da yaptı.
Buldan’ın toplantısının ardından HDP’den yapılan yazılı açıklamada kampanyaya ilişkin şu bilgilere yer verildi;
• Tüm il ve ilçe örgütlerimiz yardım edilecek kardeş aileleri tespit edecektir. (Ekonomik açıdan zor durumda bulunan, ihtiyaç sahibi, salgın sebebiyle işsiz kalmış, salgın tehdidine rağmen çalışmak zorunda olan aileler öncelenecektir. Bu kapsamda hali hazırda tespit edilmiş 50 binden fazla aile vardır, tespit çalışmaları devam etmektedir.)
• Tüm il ve ilçe örgütlerimiz, kendi yerellerinde yaşayan, ekonomik durumu nispeten iyi olan ailelerimizle iletişime geçerek, “dayanışmacı kardeş aile” olmaları konusunda çağrıda bulunacaktır.
• İl ve ilçe örgütlerimiz Dayanışmacı Kardeş Aile ile ihtiyaç sahibi Kardeş Ailenin iletişime geçmelerini sağlayacaktır.
• Belli merkezlerde belirlenen marketlerle indirim anlaşması yapılmıştır. 200 TL değerindeki gıda paketlerini kardeş ailelere ulaştırmak da kampanyaya katılmanın bir başka yoludur.
• Tüm seçilmişlerimiz (Parti Meclisi üyelerimiz, MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye eşbaşkanlarımız) kardeş ailelerle dayanışma göstererek kampanyanın öncüleri olacaktır.
• Her milletvekilimiz başlangıç olarak 10 kardeş aileye destek olacaktır.