HDP’den Kardeş Aile Kampanyası

HDP, Corona virüsünün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla ‘Kardeş Aile’ kampanyası başlattı. Kampanyanın ilk adımında, her milletvekili 10 aileyi kardeş aile seçti.

Kampanyanın duyurusunu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin sosyal medya üzerinden düzenlediği basın toplantısı ile yaptı. Türkiye’de yaşamın tamamen durması gerektiğini savunan Buldan, “Bizler HDP olarak tüm Türkiye toplumuna "lütfen ama lütfen evde kalın" demek, bunu tekrar etmek istiyoruz. Yaşam durmalıdır, üretim durmalıdır. Türkiye tamamen eve kapanmalıdır.

Ülkenin içerisinde bulunduğu acizliği, çıkmazı, Türkiye toplumuna bedel olarak ödettiği bir süreci yaşıyoruz. Sosyal güvencesi olmayan insanların iş yerlerine gittiğini, çalışmak zorunda kaldığını, evlerinde kalamadığını hep birlikte görebiliyoruz. Ancak biz HDP olarak Türkiye toplumuna bir kez daha şu çağrıyı yapıyoruz: Ne pahasına olursa olsun lütfen yaşamak için evlerinizde kalın, üretimi durdurun, çalışmayın. İş yerinize gitmeyin. Yaşamak için evlerinizde kalmaya devam edin. Türkiye toplumu bu çağrıyı mutlaka ama mutlaka almalı ve evlerinde kalmalıdır. Hükümetin bu cesaretsiz, bu moralsiz, kendi toplumuna güvence vermediği bu dönemde insanlar kendilerini güvence altına almalı karantinaya girmeli ve sosyal mesafesini kısıtlamalıdır” dedi.