HDP’den Kayyumlara Karşı Sosyal Medya Hamlesi

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, usulsüz harcamaları bütün Türkiye’ye anlatmayı amaçladıklarını söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Mızraklı, “Kayyum bölge halkı açısından, yaptığı bütün iş ve işlemler açısından, hem meşruiyeti olmayan ama aynı zamanda da birtakım kaynakların nasıl talan edildiğini heba edildiğinin adresi durumunda. Bazı şeylerin toplumda geniş anlamda paylaşılması, duyurulması gerekiyor. Bunun sadece Kayyum atanan belediyelerde değil, adeta Türkiye'de bir alışkanlık haline geldiğini, belediyelerin yaptığı iş ve işlemlerinde oldukça ölçüsüz, pervasız denilebilecek birtakım harcamaların olduğunu biliyoruz ama kayyumlar marifetiyle olduğu zaman ayırt edici bir yan var. Kayyumlar kendilerini hiçbir zaman denetlenemeyeceği, sorgulanmayacağı, haklarında bunlarla ilgili herhangi bir soruşturma veya kovuşturma açılmayacağı rahatlığı ile iş yapıyordu. Hukuk karşısında adeta kendilerini dokunulmaz his ediyorlardı. Dolayısıyla bu noktada onlara dokunabilecek olan yegâne gücün kamuoyunun vicdanı olduğunu gözden kaçırıyorlar. İşte tam bu noktada bu kamu vicdanını harekete geçiren, onlara bir kez daha kayyımlık uygulamalarını çıplaklaştıran bir çalışmadır. Oldukça da geniş yankı uyandırdı” dedi.

Paylaşılan harcamalar arasında, Mardin’de kayyum döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanlara alındığı iddia edilen hediyeler, Van’da 638 bin TL’ye tadilatı yapılan ve kullanılmayan protokol teknesi, Diyarbakır’da kayyumun yaptırdığı banyo ön plana çıkıyor.

HDP Batmak Milletvekili Necdet Atalay ise savcıların harcamalarla ilgili harekete geçmesi çağrısı yaptı. VOA Türkçe’ye konuşan Atalay, “Bizim bildiğimiz bir şeyi, aleni olan bir şeyi bütün Türkiye kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Geldiklerinden beri 4 ayda asılsız, hiçbir içeriği olmayan suçlamalar yapıyorlar. Bizim belediyelerin geçmiş dönemde müfettişler içindeydi. Bugüne kadar hiçbir ispat çıkmadı fakat kendi dönemlerinde yaptıkları şatafatlar, harcamalar aleni ve ortadadır. Amacımız Türkiye toplumunun görmesi, Türkiye toplumunun kimin yolsuzluk yaptığını, kimin hırsızlık yaptığını görmesidir. Alışveriş yaptığı yerde fotoğrafı söz konusu. Ahmet Türk'ün aracılığı ile paylaşılan bir fatura var. Faturanın içeriğinde hem harcama limitleri hem tarihler yazılı. Savcılıkların bunu araştırması lazım, gerekli işlemlerin yapılması lazım “diye konuştu.

Bu arada aralarında gazeteci, yazar, akademisyen, hukukçuların bulunduğu 184 aydın ortak bir bildiri

