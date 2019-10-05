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"HDP’den kızımı istiyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı - Baba Maşallah Yenilmez: - "Yüreğim yanıyor. HDP'den kızımı istiyorum. Sebep onlardır, kızımı getirecekler. Kızım onlar aracılığıyla gitti" - Anne Süheyla Yenilmez: - "Diğer anne ve babalar da gelsin burada otursun çocuklarını istesinler"

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

Kızlarının 4 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten anne ve babası, çocukları Sümeyye Yenilmez'e kavuşmak için Muş’tan gelerek diğer ailelerle birlikte oturma eylemine başladı.

Anne Süheyla Yenilmez yaptığı açıklamada, kızının HDP aracılığıyla kandırılarak terör örgütüne götürüldüğünü belirterek, kızının geri getirilmesini istediklerini söyledi.

Kızının Bitlis'te 2017'te üniversite ikinci sınıfta okurken kandırılarak kaçırıldığını ifade eden anne Yenilmez, "Kızıma iki gün ulaşamadık. Sonra araştırdık, öğrendik ki dağa kaçırmışlar. Kızım okulunu çok seviyordu, okumak istiyordu. Kandırarak kaçırdılar. Kızımdan hiçbir haber alamadık. Kızımın gelmesini istiyorum. Devlet ona ceza vermiyor. Gelsin okulunu okusun. Diğer anne ve babalar da gelsin burada otursun çocuklarını istesinler." dedi.

-"Çocukların kafasını yıkayıp, götürüyorlar"

Baba Maşallah Yenilmez de kızının HDP aracılığıyla kandırılarak terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini belirterek, "Kızım üniversite ikinci sınıfta HDP’lilerin derneğine götürülmüş. Bunu öğrendim. Kızımın sebebi HDP'dir. Kızımı HDP'den istiyorum. 41 milletvekili var. Bir çocukları dağa gitmiş mi? Kendi çocuklarını özel okullarda, kolejlerde, Avrupa'da, ABD'de okutuyorlar. Fakir fukaranın çocuklarını da kandırıp, dağa götürüyorlar. HDP olmazsa çocuğumu kim PKK’ya götürecek? HDP aracılık yapmazsa kim götürecek? Derneğe götürüyorlar. Çocukların kafasını yıkayıp, götürüyorlar." ifadelerini kullandı.

-"HDP'den çocuğumu istiyorum"

Kızını okutmak için çok çaba harcadığını ve büyük zorluklar çektiğini vurgulayan baba Yenilmez, şöyle konuştu:

"Takdirsiz gelmemişti. Eve gelsin yazıktır. O kadar çaba gösterdim. Türk adaletine teslim olsun. Ben baba olarak ona sesleniyorum; yüreğim yanıyor. HDP'den kızımı istiyorum. Sebep onlardır, kızımı getirecekler. Kızım onlar aracılığıyla gitti. 4 yıldır evimizde yemek yiyemiyoruz. Eşim o günden beri rahatsız. İnsanın canı giderse nasıl üzülmez. Bir haber yok, bir telefon yok. Türk adaletine teslim olsunlar. Devletin şefkatine girsinler. Yazık günahtır. HDP'yi sorumlu buluyorum, HDP'den çocuğumu istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
çocuk kaçırma Diyarbakır HDP PKK

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