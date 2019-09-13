HDP'den Kulp'taki terör saldırısına kınama

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Buldan ve Temelli, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, dün Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 kişinin ölümü, 10 kişinin yaralanması ile sonuçlanan saldırıyı kınadıklarını belirttiler.

Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu asla kabul edilemez durumun acilen ve en etkin biçimde soruşturulması için gerekli adımların atılmasını, sorumluların bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz. Bugün ilçe başkanımızın gözaltına alınması ve belediye eş başkanımızın evinin basılması ciddi bir soruşturma yerine yeni bir algı operasyonu peşinde olunduğuna dair ilk işaretlerdir. Bu toprakların her bir karışının huzur ve barış içinde, insanca yaşanabilir hale gelmesi için hem demokratik siyasette hem de toplumsal alanda yapılması gerekenleri yerine getirmedeki duruşumuzu sürdürmekte kararlıyız."

