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HDP'den Kurban Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:30 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Kurban Bayramı mesajı yayımladı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

HDP'den yayımlanan mesajda, "Kurban Bayramını, coğrafyamızdaki halkların barışa her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duyduğu, büyük adaletsizliklerin yaşandığı, demokratik hak ve özgürlüklerin ve hukuk ilkelerinin çiğnendiği bir ortamda insanlarımızın demokrasi, özgürlük, adalet ve eşitlik özlemini daha fazla hissettiği günlerden geçerken karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mesajda, "El ele vererek özlemini duyduğumuz barışı, adaleti ve eşitliği sağlayacağımıza olan inancımızla, halklarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyoruz. Düşmanlıkların, intikam duygularının yerini dostluk, dayanışma ve kucaklaşmanın almasını diliyoruz." denildi.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Toplumsal adalet mücadelesi verenlerin insanlık onuru için direnenlerin kadın özgürlüğü ve eşitliği mücadelesini sürdürenlerin, emekçilerin, insan ve doğa hakları savunucularının kararlı ve inançlı duruşları bu bayramı da umutla karşılamamıza neden oluyor. Ailelerin yüreklerinin yanmadığı, halklarımızın kutuplaşmadığı, gerginlik yaratanlar karşısında vicdan ve adalet duygularının, büyük insanlık değerlerinin üstünlük sağladığı günler için umudumuz artıyor.

Çocukların ve gençlerin ölmediği, kadınların şiddetin hiçbir türüne maruz kalmadığı, kimsenin yerinden yurdundan göç etmek zorunda bırakılmadığı, ırkçı ve insanlık düşmanı anlayışlara geçit verilmediği bir ülke ve bölge mücadelesini başarmak için bu Kurban Bayramı'nın umutlarımızı büyütmesini diliyoruz."

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HDP HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli kurban bayramı

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