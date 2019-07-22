HDP’den Kürt Sorununun Çözümü İçin Suriye Önerisi

Mitinge katılanlar polis aramasından geçtikten sonra alana girebildi. Alanın çevresine Kürt sorununa çözüm taleplerini içeren pankartlar asıldı. Sık sık Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı mitinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile birlikte milletvekilleri de katıldı. Öcalan’ın durumuna dikkat çekmek amacıyla 200 güne yakın açlık grevi yapan Hakkari Milletvekili Leyla Güven de mitinge katılanlar arsındaydı. Eylemi bıraktıktan sonra ilk ez halkın karşısına çıkan Güven, konuşmasında, barış için çalışacağını söyledi. Güven, “Sayın Öcalan bize barış mücadelesi yürütmeye hazır mısınız? dedi. Biz de diyoruz ki evet hazırız. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bugünden sonra barış için savaşacağız” dedi.

Daha sonra söz alan Eş Genel Başkan Sezai Temelli ise iktidarın Kürtleri seçim zamanı hatırladığını söyledi. İsim vermeden Ahmet Davutoğlu’nu da eleştiren Temelli, ”Bizim hafızamız fil hafızası fil, asla unutmayız. Bu Sur’u yakıp yıkanları, Sur’dan Toledo yapmaya kalkanları asla unutmadık. O yüzden de gelip buralarda dolaşmasınlar. Onlar tarihin çöplüğündeki yerlerini aldılar” dedi.

Kürt sorununun çözümü için Suriye’yi adres gösteren Temelli, şöyle konuştu; ”Savaştan başka bir şey bilmiyorlar. Yok Pençe 1, yok Pençe 2... Sürekli sınır ötesi harekat, Suriye sınırına yığınak, sonra da kalkıyorlar çözüm adına ahkam kesiyorlar. Sen çözüm mü istiyorsun o zaman Suriye halklarına saygı göstereceksin. Suriye halklarının geleceğine ve iradesine saygı göstereceksin. Türkiye’de barış Orta Doğu’da barış diyeceksin. Ancak o zaman Türkiye’de de Orta Doğu’da da sorunlar çözülür, halkların geleceğinin önünü açılır. Oysa sen ne yapıyorsun? Bu çetelerle kol kola girip Afrin’de olduğu gibi Suriye haklarına zulüm götürüyorsun, şiddet, savaş götürüyorsun. Eğer sen gerçekten çözümün peşindeysen çık Afrin’den. Afrin Afrinliler’indir. Afrinliler geri dönsün. Yerinden yurdundan edilenler geri dönsün. Şimdi kalkmışlar Suriyeli mültecileri düşmanlaştırıyorlar. Kürtlere yaptıkları zulüm bir yandan Suriyeli mültecilere yaptıkları zulüm bir yandan. Biliyorsunuz bunların bir de meczup bakanı var, çıkmış Avrupalıları tehdit ediyor. “Biz kapıları açarsak 6 ay dayanamazsınız” diyor. İşleri güçleri tehdit, işleri güçleri, nefret, ayrımcılık, bölücülük. Bir ülkeyi bölecekseniz, önce toplumu bölersiniz. Onlar da bunu yapıyor. Bunlar bölücüdür diyorum inanmıyorlar.”

Miting daha sonra konserlerle devam etti.

