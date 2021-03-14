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HDP’den ‘Kürtçe’ Açılımı

14.03.2021 21:58 | Son Güncelleme:
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Halkların Demokratik Partisi Kürtçenin resmen tanınması ve eğitim dili olması için çalışma yürütmek üzere bir komisyon kurdu. Komisyon ilk iş olarak, aralarında eş genel başkanların da bulunduğu 500 parti yönetici ve üyesine Kürtçe öğretmeye başladı

Halkların Demokratik Partisi Kürtçenin resmen tanınması ve eğitim dili olması için çalışma yürütmek üzere bir komisyon kurdu. Komisyon ilk iş olarak, aralarında eş genel başkanların da bulunduğu 500 parti yönetici ve üyesine Kürtçe öğretmeye başladı.

HDP Milletvekilleri, Kürtçe ile ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere, yazarlar, yayıncılar, gazeteciler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir toplantı düzenledi. HDP milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda ilk sözü HDP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Önen aldı. Önen, HDP’nin Kürtçe’ye yaklaşımına dair birçok eleştiri aldıklarını vurgulayarak, toplantılar yaparak toplumun değişik kesimleriyle fikir alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi. Önen, “HDP'nin Kürtçe hakkındaki çalışmalarının ilerleyememesi, gündeme alınamaması konusunda çok eleştiriler vardı. Biz de özeleştiri vermek adına konferanslar yaptık, birçok öneriler de getirildi. Kürt dili çalışmalarını takip etmek için bir komisyon kurduk, çalışmalara başladık. Birçok kişi online Kürtçe ders almaya başladı. Gündemimizde Kürtçeyi nasıl geliştirebiliriz, neler yapabiliriz, bu çalışmaların nasıl güçlendiririz var” dedi.

‘Kayyumlar Kürtçe ile ilgili çalışmaları durdurdu’

Daha sonra söz alan HDP Van Milletvekili Tayip Temel, Kürtler ve Kürt kültürü adına çalışmalar yapan kurumların kapatılmasının arkasındaki nedenin Kürt diliyle ilgili çalışmalar olduğunu savundu. Toplantının amacının bu konudaki eleştiri ve görüşleri dinlemek olduğunu söyleyen Temel, şöyle konuştu; “Biz bugün sizlerin katılımıyla Kürtlük adına üzerimize düşeni, siyasetin üstüne düşenleri, siyasetteki yanlışların ne olduğunu, sizin tespitinizle öğrenmek istedik. Dil ve kültür çalışmalarında, aydınlanma çalışmalarında, siyaset kurumunun üstüne düşenleri sizden duymak istiyoruz.”

Temel belediyelere kayyum atanmasının ardından Kürtçe ile ilgili çalışmalar yapan kurumların kapatıldığını ifade ederek, “Bu konuda çalışmalar yapan kurumların çoğu kapatıldı. Bu kurumların başında belediyeler vardı. Belediyeler elimizden alındıktan sonra bütün Kürtçe çalışmaları iptal edildi. Kürtçe eğitim destek evleri kapatıldı, Kürtçe sokak, meydan, cadde isimleri kaldırıldı, yasaklandı. Belediyelerin açtığı kitap fuarları kapatıldı. Bizim elimizden gelen bir şey varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

HDP’den dil komisyonu

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. VOA Türkçe’nin HDP kaynaklarından aldığı bilgiye göre HDP bünyesinde Kürtçenin eğitim dili olması ve resmen tanınması amacıyla çalışma yapmak üzere bir dil komisyonu kuruldu. Komisyon ilk olarak Kürtçe öğrenme kampanyası başlattı. Kampanya kapsamına aralarında Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da bulunduğu 500 kişi, online Kürtçe ve Zazaca kursu almaya başladı. Komisyon, Kürtçenin halk arasında, özellikle çocuklar arasında, yaygınlaşması için çalışma yürütme, Kürtçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesi için diplomasi alanında çalışma yürütmesi, basın açıklamalarını Kürtçe ve Türkçe yapılması gibi kararlar aldı.

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