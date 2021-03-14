HDP’den ‘Kürtçe’ Açılımı

Halkların Demokratik Partisi Kürtçenin resmen tanınması ve eğitim dili olması için çalışma yürütmek üzere bir komisyon kurdu. Komisyon ilk iş olarak, aralarında eş genel başkanların da bulunduğu 500 parti yönetici ve üyesine Kürtçe öğretmeye başladı.

HDP Milletvekilleri, Kürtçe ile ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere, yazarlar, yayıncılar, gazeteciler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir toplantı düzenledi. HDP milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda ilk sözü HDP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Önen aldı. Önen, HDP’nin Kürtçe’ye yaklaşımına dair birçok eleştiri aldıklarını vurgulayarak, toplantılar yaparak toplumun değişik kesimleriyle fikir alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi. Önen, “HDP'nin Kürtçe hakkındaki çalışmalarının ilerleyememesi, gündeme alınamaması konusunda çok eleştiriler vardı. Biz de özeleştiri vermek adına konferanslar yaptık, birçok öneriler de getirildi. Kürt dili çalışmalarını takip etmek için bir komisyon kurduk, çalışmalara başladık. Birçok kişi online Kürtçe ders almaya başladı. Gündemimizde Kürtçeyi nasıl geliştirebiliriz, neler yapabiliriz, bu çalışmaların nasıl güçlendiririz var” dedi.