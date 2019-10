HDP’den Mecliste Boykot Diyarbakır’da Eylem

Eylem öncesi VOA Türkçe’ye konuşan HDP milletvekilleri, hükümetin Kürt politikasına tepkiliydi.Dirayet Dilan Taşdemir, Türkiye’nin gittikçe kötüye gittiğini söyledi. Taşdemir, “Ülke gittikçe demokrasi değerlerinden, hukuk değerlerinden kopan, Ortadoğu'da bildiğimiz tipik bir diktatörlüğe dönüşmüştür. Bu Türkiye halkları açısından, Türkiye'nin geleceği açısından büyük büyük riskleri barındırıyor. Bu açıdan bir an önce bu Kürt düşmanlığı, Kürt karşıtlığı üzerinden oluşturulmak istenen siyasete, Türkiye halklarının bir an önce karşı çıkması, karşı duruş göstermesi, hakların birlikte, beraber, özgürce yaşayabileceği motivasyon ve siyasetini geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

Polis eyleme önce izin vermese de, yapılan pazarlıkların ardından, grubun eylem yapılacak alana geçmesine izin verildi. Eylemden önce bir konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, meclisi inisiyatif almaya çağırdı.Temelli, “Dün aldığımız kararla birlikte üç gün boyunca parlamentodaki, meclisteki çalışmalara katılmayacağız. Parlamentoya bir uyarı yaptık, bir protesto mesajı verdik. Çünkü bu ülkenin kentlerine kayyım atanırken parlamentonun bu konuya kayıtsız kalması, duyarsız kalması kabul edilmez. Parlamento, TBMM her şeyden önce bu kayyım saldırısını kendisine yönelik kabul etmeli ve bu konuda mutlaka inisiyatif almalıydı. Geçmişte olduğu gibi bugün de kayyum rejimine karşı sessiz kalırsa aslında kendi hukuku da ortadan kalkacaktır” dedi.

Belediye başkanlarının göreve iade edilmesini isteyen Temelli, “Kayyum şiddettir, zulümdür, demokrasiye karşı faşizmin kurumsallaşmasıdır. Bir faşist düzendir. Bu düzene her şeyden önce parlamenterler, milletvekilleri karşı çıkmalıdır. Halkın temsilcileri olarak bunu içlerine sindirmemeleri gerekir. Bu yüzden de üç günlük eylemimizle tüm milletvekillerine çağrı yapıyoruz, bu konuda sessiz kalmayın. Bu düzene sessiz kalmayın. Bu faşist düzene, iktidarın dayattığı bu zulme sessiz kalmayın, boyun eğmeyin. İşte bu halk arkanızdadır, Kürt halkı arkanızdadır. Bu ülkenin tüm mazlumları, mağdurları, kadınları, emekçileri arkanızdadır. Yeter ki siz bu düzene karşı dik durun. İtirazınızı yükseltin. Yasalardan aldığınız güçle, yasama gücünüzle gereğini yapın. Yapmazsanız bilin ki bu kayyum size de atanmıştır. Biz asla HDP olarak kayyum rejimini de, kayyumları da kabul etmiyoruz. Bir an önce kayyumların kentlerimizden defolup gitmesini istiyoruz. Bu kent bizimdir. Kentin sahibi kentin halklarıdır. Kürt halkıdır. Kürt halkının iradesini kabul etmeyen bu düzeni kabul etmiyoruz. Bir an önce arkadaşlarımızın görevlerine dönmesini istiyoruz” diye konuştu.