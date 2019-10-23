HDP’den Mecliste Boykot Diyarbakır’da Eylem

19 Ağustos’ta görevden alınan ve yerine kayyum atanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile birlikte üç ilçe belediye başkanının görevden alınması ve tutuklanmasının ardından HDP, TBMM’yi üç gün boykot etme kararı aldı. Meclis çalışmalarına katılmayan HDP’li milletvekilleri protesto eylemi için Diyarbakır’da toplandı. HDP’li milletvekilleri, Eş Genel Başkan Sezai Temelli ve partililerle birlikte protesto eylemi için Yenişehir İlçesindeki Sanat Sokağı’nda bir araya geldi. Eylem öncesi polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. HDP’liler eylem alanına düdük çalarak geldiler. Eylem öncesi VOA Türkçe’ye konuşan HDP milletvekilleri, hükümetin Kürt politikasına tepkiliydi.Dirayet Dilan Taşdemir, Türkiye’nin gittikçe kötüye gittiğini söyledi. Taşdemir, “Ülke gittikçe demokrasi değerlerinden, hukuk değerlerinden kopan, Ortadoğu'da bildiğimiz tipik bir diktatörlüğe dönüşmüştür. Bu Türkiye halkları açısından, Türkiye'nin geleceği açısından büyük büyük riskleri barındırıyor. Bu açıdan bir an önce bu Kürt düşmanlığı, Kürt karşıtlığı üzerinden oluşturulmak istenen siyasete, Türkiye halklarının bir an önce karşı çıkması, karşı duruş göstermesi, hakların birlikte, beraber, özgürce yaşayabileceği motivasyon ve siyasetini geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise CHP ve İyi Parti’ye tepkiliydi. Paylan,” Daha beş ay önce seçim yaptık. Diyarbakır halkı da bütün bölge halkı da yüzde 60'ın üzerinde oy vererek iradesini ortaya koydu. AKP ve Erdoğan ‘bölgede seçim yok’ diyor ‘Kürt halkı seçim yapamaz’ diyor. ‘HDP’lileri seçerse ben onu yok sayarım’ diyor. Bu açıkça anayasanın, hukukun, kanunun ve aynı zamanda elimizde belki son kalan şey olan sandığın olmadığının göstergesidir. Elbette AKP - MHP iktidarı faşisttir. Ama onun peşine takılan CHP ve İyi Parti de sessiz kalarak, Türkiye'nin batısındaki kamuoyu sessiz kalarak sandığı yok ettiklerinin farkında değiller” diye konuşu. Polis eyleme önce izin vermese de, yapılan pazarlıkların ardından, grubun eylem yapılacak alana geçmesine izin verildi. Eylemden önce bir konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, meclisi inisiyatif almaya çağırdı.Temelli, “Dün aldığımız kararla birlikte üç gün boyunca parlamentodaki, meclisteki çalışmalara katılmayacağız. Parlamentoya bir uyarı yaptık, bir protesto mesajı verdik. Çünkü bu ülkenin kentlerine kayyım atanırken parlamentonun bu konuya kayıtsız kalması, duyarsız kalması kabul edilmez. Parlamento, TBMM her şeyden önce bu kayyım saldırısını kendisine yönelik kabul etmeli ve bu konuda mutlaka inisiyatif almalıydı. Geçmişte olduğu gibi bugün de kayyum rejimine karşı sessiz kalırsa aslında kendi hukuku da ortadan kalkacaktır” dedi.

Belediye başkanlarının göreve iade edilmesini isteyen Temelli, “Kayyum şiddettir, zulümdür, demokrasiye karşı faşizmin kurumsallaşmasıdır. Bir faşist düzendir. Bu düzene her şeyden önce parlamenterler, milletvekilleri karşı çıkmalıdır. Halkın temsilcileri olarak bunu içlerine sindirmemeleri gerekir. Bu yüzden de üç günlük eylemimizle tüm milletvekillerine çağrı yapıyoruz, bu konuda sessiz kalmayın. Bu düzene sessiz kalmayın. Bu faşist düzene, iktidarın dayattığı bu zulme sessiz kalmayın, boyun eğmeyin. İşte bu halk arkanızdadır, Kürt halkı arkanızdadır. Bu ülkenin tüm mazlumları, mağdurları, kadınları, emekçileri arkanızdadır. Yeter ki siz bu düzene karşı dik durun. İtirazınızı yükseltin. Yasalardan aldığınız güçle, yasama gücünüzle gereğini yapın. Yapmazsanız bilin ki bu kayyum size de atanmıştır. Biz asla HDP olarak kayyum rejimini de, kayyumları da kabul etmiyoruz. Bir an önce kayyumların kentlerimizden defolup gitmesini istiyoruz. Bu kent bizimdir. Kentin sahibi kentin halklarıdır. Kürt halkıdır. Kürt halkının iradesini kabul etmeyen bu düzeni kabul etmiyoruz. Bir an önce arkadaşlarımızın görevlerine dönmesini istiyoruz” diye konuştu.