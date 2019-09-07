HDP’den Mesut Barzani’ye ‘Çözüm’ Ziyareti

Ziyaret öncesi gazetecilerin sorularının yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Barzani’nin inisiyatif aldığı konularda önemli gelişmeler yaşandığında dikkati çekti. Temelli, “Kendisi ile hem bölge ve hem de Türkiye-Kürdistan Bölgesi ilişkileri üzerinde görüş alışverişinde bulunmak istiyorum. Barzani Kürt halkı için önemli bir lider. Dolayısıyla Sayın Barzani’nin inisiyatif aldığı her konuda bölge açısından önemli gelişmeler olacaktır. Bugüne kadar böyle olmuştur. Almış olduğu inisiyatifler ve ortaya koymuş olduğu siyaset çözüm adına, bölge adına önemlidir. Kendisinden ricalarımız olacak. Kendisinden fikir alışverişinde bulunup fikirlerinden yararlanmak istiyoruz. Özellikle HDP olarak bölge partileri ile diyalogun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Tabi bunun başında da Sayın Barzani ve KDP geliyor” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığında bir heyet, temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak Kürt Bölgesinde, KDP Lideri Mesut Barzani ile bir araya geldi. HDP’liler Kürt sorununun çözümü için Barzani’den destek istedi.

KDP Lideri Barzani HDP heyetini Selahattin kentindeki konutunda kabul etti. Basına kapalı yapılan görüşmede, HDP Türkiye’deki Kürt sorununun çözümü için inisiyatif almasını istedi. Görüşmenin ardından Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Barzani’nin sorunun çözümü için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söylediği belirtildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Kürdistan’ın her parçasının kendine göre özellikleri var. Çekişmelerden uzak durmak için Kürt taraflar, Kürdistan’ın her parçasında bu özel durumları göz önüne almalıdır. Başkan Barzani, Kürt meselesi dahil hiçbir sorunun savaş ve şiddetle çözülemeyeceğini ve sonuç olarak siyasi ve barışçıl çözümün başarılı olması gerektiğini ifade ederek, Türkiye ve Kürdistan’ın diğer parçalarında Kürt meselesinin barışçıl bir şekilde çözüme kavuşması için gereken desteği vermeye ve elinde geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Başkan Barzani, misafir heyetten, çekişme ve derinleşen sorunlara rağmen hiçbir şekilde barışın gelmesi konusunda ümitsiz olmamalarını ve siyasi çekişmelerin Kürt ve Türk halkı arasında ulusal çekişmelerin baş göstermesine neden olmasına izin vermemelerini istedi.”

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ile de görüşecek olan HDP heyeti, 9 Eylül’de Süleymaniye’ye geçip Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yetkilileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

