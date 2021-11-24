HDP’den Muhalefet Partilerine Seçim Önergesi Çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Türkiye’nin çöküşe sürüklendiğini söyleyerek, “Eğer iktidar, cumhurbaşkanı istifa etmez ve derhal seçim kararı almazsa görev muhalefet partidedir diye düşünüyorum. Bizim bütün muhalefet partilerine çağrımızdır: Gelin, ‘derhal seçim’ önergesini hazırlayıp Meclis’e sunalım” teklifinde bulundu.

HDP Merkez Yönetim Kurulu, Türkiye’de döviz kurundaki artışa bağlı olarak gıda fiyatlarında artış yaşanması gibi ekonomik sıkıntıları ele almak üzere olağanüstü toplandı. HDP olarak “kriz koordinasyon merkezi” oluşturduklarını açıklayan Sancar, toplantıda muhalefete TBMM’de birlikte hareket etme çağrısında bulunma kararı alındığını bildirdi.

Türkiye’nin siyasi kriz süreciyle başlayan bugün geldiği noktada, ekonomik kriz ile çöküşe doğru ilerlediğini kaydeden Sancar, ekonomide mevcut durumu “Çöken sistemin kendisidir, tek adam rejimidir, tek adam rejiminin izlediği politikalardır. Bu çöküşün maliyetini yoksullara çıkarılma peşindeler. Döviz kurlarındaki oynama bunun zirvesini oluşturuyor. Sadece bir günde gerçekleşen artışların bile Türkiye halkına, toplumuna nasıl ağır bir bedel olarak geri döndüğünü rakamlarla anlatmayacağız. Bunu her an halkımız zaten yaşamaktadır. Son bir aydaki bu kur artışı ya da Türk lirasının değer kaybı, Türkiye’nin dış borcunu, 2022 merkezi yönetim bütçesi kadar artırmıştır. Karaborsadan söz ediliyor, ürünlere sınırlama getiriliyor, fiyatlar günlük değişiyor, ekonomide fiyat kavramının ortadan kalktığını bile söyleyebiliriz” sözleriyle anlattı.

AKP iktidarınca “savaş, yandaş ve rant” üzerine ekonomi politikası izlendiğini savunan Sancar, “İktidarca savaşa yandaşa ve ranta ayırdığı kaynaklar, ülkenin bir yangın yerine dönmesine yol açmaktadır. Bu politikalar ekonomik çöküşü ve siyasi çöküşü getirmiştir. Toplumsal bir krizle de karşı karşıyayız. Yapılması gereken ilk iş bu yönetimin, bu iktidarın derhal istifa etmesidir ve bununla birlikte derhal seçim kararı almasıdır. Eğer iktidar, cumhurbaşkanı istifa etmez ve derhal seçim kararı almazsa görev muhalefet partidedir diye düşünüyorum. Bizim bütün muhalefet partilerine çağrımızdır: Gelin, ‘derhal seçim’ önergesini hazırlayıp meclise sunalım. Eğer Cumhurbaşkanı kendisi seçim kararı almıyorsa ve istifa etmiyorsa, o zaman meclis devreye girmelidir. Bütün muhalefet partileri derhal seçim önergesini birlikte hazırlamalı ve meclise sunmalıdır. Biz inanıyoruz ki sadece muhalefet partilerine mensup milletvekilleri değil, iktidar partilerinin vekilleri de bu önergeye destek vereceklerdir. Çok boyutlu krize karşı çoklu mücadele birlikteliğine de ihtiyaç vardır. Toplumsal muhalefet güçlerinin de çok daha somut öneriler etrafında buluşmaları ve halkın geleceğini savunacak bir çizgide buluşmaları acil bir ihtiyaçtır. Bütün toplumsal muhalefet güçlerine, meslek örgütlerine, esnaf örgütlerine, kadın hareketine, sendikalara çağrı yapıyoruz; gelin ortak mücadeleyi daha da büyütelim. Ülkeyi çöktürme planıyla karşı karşıyayız. Ekonomiyi çöktürme planına karşı çoklu mücadele yürütme mecburiyeti var. Çoklu mücadele çoklu ittifaklar gerekir. Bu ittifak bir demokrasi ittifakı olarak çağrılarımızda zaten yer almaktadır, bunu daha da somutlaştırma zamanıdır” dedi.

“Halkçı ekonomide kararlıysak seçimi derhal yaptırabiliriz”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekonomik kurtuluş savaşı” benzetmesini eleştiren Sancar, “Burada ekonomik kurtuluş savaşı lafını şöyle anlamak lazım: Halka karşı bir savaş, yani bu ekonomi politikalarla, bu talan, rant, yandaş ve savaş anlayışı ile yürütülen program, ekonomik kurtuluş savaşı değil, halka karşı savaştır. Bedelini halkın ağır bir şekilde ödediği sonuçlar doğurmaktadır. Biz de halkın haklarını hep birlikte savunmak için çoklu, güçlü bir demokratik mücadele ortaklığını geciktirmeden hayata geçirme yükümlülüğü ile karşı karşıyayız. İktidarın bu dönemde başvurabileceği bir yöntem de uzun süredir kullandığı bir politika: Kutuplaştırma, düşmanlaştırma, gerilim politikasıdır. Bize düşen bütün mağdurlarla, ezilenlerle, ötekileştirilenlerle diyalogu derinleştirerek sürdürmek, demokrasi mücadelesini aynı zamanda bir toplumsal barış meselesi olarak önümüze koymaktır. İktidarın bu çöküşten, kendi çöküşünden çıkış ararken başvurabileceği çeşitli oyunlara karşı bütün demokrasi güçlerinin çok uyanık ve duyarlı olması gerekiyor. Halkı savunma adına bize önemli görevler düştüğünü biliyoruz. Bu görevlerin hakkıyla yerine getirilmesi için de yine ortak demokratik mücadeleyi en geniş noktalara taşımamız gerekiyor” diye konuştu.

HDP olarak kriz koordinasyon merkezi bünyesinde her gelişmeyi değerlendirerek halka yönelik hemen öneri sunacaklarını açıklayan Sancar, “Ancak bu yeterli değil tek başına. Buradan başka çevrelere de çağrı yapıyoruz; sendikalar, meslek örgütleri, Meclis'in içinde ve dışında yer alan bütün muhalefet partilerinin bir araya geleceği, temsilciler göndereceği geniş bir kriz koordinasyon kurulu oluşturulmalıdır. Tek adam rejimi ve onu besleyen düzen unsurları bu ülkenin ve halklarının kaderi değildir. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Ekonomideki çöküş, bu ülkenin emekçilerinin ürettiği kaynakların yetersizliğinden ileri gelmiyor. Bu kaynakları yandaşa, ranta, savaşa tahsis eden bu düzenden ve bu iktidardan kaynaklanıyor. Eğer, geniş bir demokratik ortak mücadele birlikteliği oluşturabilirsek, bu ülkenin bütün emek veren insanlarının ürettiği, yarattığı değerleri ve kaynakları krizden çıkış için değerlendirme imkanımız da vardır. Hep beraber, halkçı, adil, katılımcı bir ekonomi anlayışını yerleştirme mücadelesinde kararlı davranırsak, bu ülkede seçimi de erken alma, hatta derhal gerçekleştirme sağlama imkanı yaratırız. ‘Derhal seçim’den sonra bu ekonomi anlayışını hayata geçirebiliriz” sözleriyle muhalefete çağrısını yineledi.

Sancar, Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın muhalefet partilerince yedi bölgede ortak miting yapılması çağrısına ilişkinse, “Bizim yoldaşlarımızdan, siyasi rehin olarak tutulan yoldaşlarımızdan gelen önerileri önümüze koyup tartışıyoruz. Önerileri de elbette değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

