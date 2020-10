HDP’den operasyon açıklaması

Buldan gözaltındaki HDP’lilerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.Kars'ta HDP'lilere yönelik operasyonla ilgili süreci değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan operasyonları "siyasi intikam" olarak nitelendirdi.

Bu sabah PKK/KCK'ya yönelik düzenlendiği açıklanan Kars merkezli operasyonda Kars'ta HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişinin gözaltına alındığı, Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi. DHA daha sonra Ankara'da 1 ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1 kişi olmak üzere aynı soruşturma kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alındığını ve aralarında eski HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu 20 kişiden 14'ünün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiğini duyurdu.

Buldan "Bu hukuksuzluğa bir an önce son verin, gözaltındaki arkadaşlarımızı bir an önce serbest bırakın. Demokratik siyaset ve HDP üzerinden ellerinizi bir an önce çekin" ifadelerini kullanarak mecliste 6-8 Ekim'le ilgili derhal bir araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

Sancar: Siyasi darbe

Basın toplantısında Buldan’ın ardından söz alan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da operasyonla ilgili olarak "Bu saldırının iki boyutu vardır. Biri bütün Türkiye’ye, Türkiye’de demokrasi talebine ve muhalafet güçlerine yönelik boyuttur. Bize yapılan operasyon herşeyden önce Türkiye’de demokrasi mücadelesine, demokrasi güçlerine ve toplumsal muhalefete bir saldırıdır. Bunun için bu operasyona siyasi darbe adını veriyoruz" dedi.