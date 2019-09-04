HDP’den Oturma Eylemi Tepkisi

Çocukları HDP tarafından dağa götürüldüğünü iddia eden ailelerin parti binası önünde eylem yapması üzerine parti yönetimi tepki gösterdi. HDP İl Yönetimi’nden yapılan açıklamada parti binasının 24 saat polis gözetiminde olduğu vurgulanarak, “Emniyet güçleri bunu bildiği halde eğer müdahale etmemişlerse bu bir suçtur” denildi.

Fevziye Çetinkaya, 17 yaşındaki oğlu S. Çetinkaya'nın HDP tarafından dağa götürüldüğünü iddia ederek, dört çocuğuyla birlikte parti binası önünde oturma eylemi başlattı. Bundan kısa süre sonra çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden baba Ömer Tokay ile anne Remziye Akkoyun eyleme katıldı. İl binasının son zamanlarda sık sık bu tarz eylemlere sahne olması üzerine HDP yönetimi bir açıklama yaptı.

İl Binası önünde açıklama yapan İl Başkanı Zeyyat Ceylan AKP’yi suçladı. Ceylan, “AKP kaybetmenin sorumlusu olarak HDP’yi görüp, HDP’ye hukuksuz bir şekilde saldırmaya başladığı, bu saldırılarla yetinmeyen ve hızını alamayan AKP, tüm baskılara rağmen, halkımızın yine ezici çoğunluğunun desteği ile seçilen 3 büyükşehir belediyemize kayyum atamıştır. Kayyum atamalarına karşı Kürdistan ve Türkiye’nin her yerinden ve her kesiminden itirazlar yükselmeye başladı. HDP’li belediyeleri sahiplenme söz konusu oldu. AKP-MHP’nin hukuksuz ve mesnetsiz irade gaspı teşhir oldu, buna karşı zorlanan AKP-MHP iktidarı HDP etrafında büyüyen demokratik direniş meşruiyetini baltalamaya yönelik yeni oyunlar sergilemeye başlamıştır. Çocukları kaybolan veya eve gelmeyen aileleri partimize yönlendirerek, partimizin önünde oturma eylemleri gerçekleştirmelerini sağlayarak, partimizin Türkiye kamuoyunda itibarını zedelemeye yönelik bir siyasi oyun başlatmıştır” dedi.