HDP’den Oturma Eylemi Tepkisi

Çocukları HDP tarafından dağa götürüldüğünü iddia eden ailelerin parti binası önünde eylem yapması üzerine parti yönetimi tepki gösterdi. HDP İl Yönetimi’nden yapılan açıklamada parti binasının 24 saat polis gözetiminde olduğu vurgulanarak, “Emniyet güçleri bunu bildiği halde eğer müdahale etmemişlerse bu bir suçtur” denildi.
Fevziye Çetinkaya, 17 yaşındaki oğlu S. Çetinkaya'nın HDP tarafından dağa götürüldüğünü iddia ederek, dört çocuğuyla birlikte parti binası önünde oturma eylemi başlattı. Bundan kısa süre sonra çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden baba Ömer Tokay ile anne Remziye Akkoyun eyleme katıldı. İl binasının son zamanlarda sık sık bu tarz eylemlere sahne olması üzerine HDP yönetimi bir açıklama yaptı.
İl Binası önünde açıklama yapan İl Başkanı Zeyyat Ceylan AKP’yi suçladı. Ceylan, “AKP kaybetmenin sorumlusu olarak HDP’yi görüp, HDP’ye hukuksuz bir şekilde saldırmaya başladığı, bu saldırılarla yetinmeyen ve hızını alamayan AKP, tüm baskılara rağmen, halkımızın yine ezici çoğunluğunun desteği ile seçilen 3 büyükşehir belediyemize kayyum atamıştır. Kayyum atamalarına karşı Kürdistan ve Türkiye’nin her yerinden ve her kesiminden itirazlar yükselmeye başladı. HDP’li belediyeleri sahiplenme söz konusu oldu. AKP-MHP’nin hukuksuz ve mesnetsiz irade gaspı teşhir oldu, buna karşı zorlanan AKP-MHP iktidarı HDP etrafında büyüyen demokratik direniş meşruiyetini baltalamaya yönelik yeni oyunlar sergilemeye başlamıştır. Çocukları kaybolan veya eve gelmeyen aileleri partimize yönlendirerek, partimizin önünde oturma eylemleri gerçekleştirmelerini sağlayarak, partimizin Türkiye kamuoyunda itibarını zedelemeye yönelik bir siyasi oyun başlatmıştır” dedi.
Partinin 24 saat polis gözetiminde olduğunu ifade eden Ceylan, ailelerin polis tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Ceylan, “Partimizin il binası 24 saat emniyet güçlerinin kameraları, tomaları ve zırhlı araçları ile gözetim altında tutulmaktadır. Emniyet güçleri bunu bildiği halde eğer müdahale etmemişlerse bu bir suçtur. Ayrıca bu aile yönlendirmelerinin kayyumdan sonrasına denk gelmesi, bunun açıkça bir yönlendirme olduğunu göstermektedir. Yine önceki günlerde bu suçlama ile partimizin önüne gönderilen ailenin çocuğunun emniyette çıktığı, yine başka bir parti binamıza yönlendirilen bir ailemize emniyet tarafından çocuklarının Suriye’ ye gönderildiğine dair bilgi verilmiş, ailenin basına verdiği bilgide de emniyetin partimiz binasına yönlendirdiğine dair açıklaması söz konusu olmuştur. Ayrıca ısmarlama kameraların önünde ve emniyet güçlerinin gözleri önünde partimizin camları kırılmış ve kırdırılmış ancak bu saldırının bir suç olmasına rağmen emniyet güçleri müdahale etmeyip, bu suça ortak olmuşlardır. Israrla şunu söylüyoruz bu iftiralar, bu yalanların tek bir hedefi vardır. Kayyuma karşı yaratılan ve Türkiye halklarına mal olan direniş ve meşruiyetimize gölge düşürülüyır ve partimiz HDP’yi kriminalize etmektir” diye konuştu.
HDP’ye iftira atıldığını savunan Ceylan, yargıya başvuracaklarını sözlerine ekledi.
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