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HDP’den Parti İçi ‘Demokratik Açılım’

02.08.2019 21:13 | Son Güncelleme

Merkez Yürütme Kurulu toplantısını Diyarbakır’da yapan HDP, yeniden yapılanma kararı aldı. Parti Sözcüsü Günay Kubilay, “HDP beklentilere cevap vermek için yeniden yapılanma sürecine giriyor” dedi

HDP’den Parti İçi ‘Demokratik Açılım’

Seçimlerden sonra yeniden yapılanma sürecine giren Halkların Demokratik Partisi Merkezi Örgütlenme Konferansı öncesi, Diyarbakır’da Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yaptı. Toplantıya verilen arada basın toplantısı HDP Sözcüsü Günay Kubilay, partisinin yeniden yapılanma sürecine girdiğini söyledi.Kubilay, “Bildiğiniz gibi seçim sonrasında HDP, uzun bir seçim maratonundan sonra bir örgütleme konferansı süreci başlatmış oldu. Bu konferanslar aşağıdan yukarıya işleyen bir süreç olarak gelişmiş oldu. Pek çok ilde ve arkasından 7 bölgede gerçekleşmiş oldu. Yarından itibaren 3-4 Ağustos’ta Amed’de (Diyarbakır) yapılacak konferansla da sonuçlanmış olacak. Konferansla ilgili şunu söylemek istiyorum. HDP aslında 6,5 yıllık genç ömrüne rağmen 9 seçim yaşamış oldu. 9 seçimden de büyük bir başarıyla çıkmış, 6 milyon oy potansiyeli olan gerçek bir toplumsal hareket olduğunu kanıtlamıştır. Ancak ne var ki bu potansiyel ile HDP’nin örgütsel rasyonelleri arasında bir açı farkı vardır. Bütün bu toplumsal muhalefeti kapsayacak bir örgütlenmenin nasıl olması gerektiğini bugün kendi içerisindeki çoğulcu yapısı içerisinde konuşuyor, tartışıyor. HDP tüm bunları ortak aklın süzgecinden geçirerek konferansını 4 Ağustos’ta sonuçlandıracak ve kendisini bir yeniden yapılanma sürecine sokacaktır” dedi.

Parti içinde demokratik açılım yapacaklarını söyleyen Kubilay; “Politik olarak bu dönüşüm sürecini yaşayan HDP, içine girmiş olduğu ortalama 10-11 ayda arka arkaya gelen seçimler nedeniyle bir örgütsel inşa sürecini, perspektiflerine amaçlarına ve ilkelerine uygun olarak yenileyememiştir. Dolayısıyla bir önümüzdeki birkaç günlük yeni siyasal koşullarda örgütlenme stratejimizi de amaçlarımıza uygun olarak yenilemek istiyoruz. Aslında yapılmak istenen de budur. Örgütleme komisyonumuz kapsamlı çok yönlü işlevi yüksek bir çalışmayı ortaya koymuş oldu. Büyük olasılıkla bu yenilik şöyle olabilir. HDP sadece bir yasal partidir ama yasallığı esas alan bir parti değildir. Aslolan meşru demokratik mücadeledir. Demokratik bir açılımı yapma ihtiyacı duymaktadır” diye konuştu.

Kubilay, bir soru üzerine Kürt sorunu için yeni bir çözüm süreci olmadığını belirterek, demokratik bir çözüm arayışının görünmediğini vurguladı.

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