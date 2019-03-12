HDP’den ‘Sandık Taşıma’ Tepkisi

Seçim mitinglerini Güneydoğu’da sürdüren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Yüksek Seçim Kurulu’nun bazı yerlerdeki sandık taşıma kararına tepki gösterdi. Temelli, seçmenlere sandıkların taşındığı yerlere gidip oy kullanmalarını istedi. Nevruz alanında düzenlenen seçim mitinginde seçmenlerle bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin hedefinde AKP vardı. Temelli, AKP’nin Kürt düşmanlığından beslendiğini savundu. Temelli, “Tıpkı Batman’da olduğu gibi. Türkiye’nin her yerinde birarada yaşıyoruz ve biz bir arada yaşama irademizi her seferinde güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Buna tahammül edemeyenler halkı bölüyorlar, karşı karşıya getiriyorlar, düşmanlaştırıyorlar. Bunu da AKP kendinden önceki dönemde olduğu gibi aynı anlayışla sürdürüyor, Kürt düşmanlığı ile sürdürüyor. Bu meseleyi çözümsüz bırakarak kendi iktidarını sürdürmek istiyor. İşte 31 Mart’ta sonu gelen budur. Artık bu düşmanlığa izin vermeyeceğiz” dedi. TRT’nin seçim propaganda konuşmaları için HDP’ye 7 dakika ayırmasına tepki gösteren Temelli, “TRT bu kampanya döneminde bugüne kadar AKP’ye, 49 saat 58 dakika zaman ayırmış. 49 saat 58 dakika! Bu TRT, sizin vergilerinizle var. Bu TRT, bir kamu kurumu ama sanki AKP’nin propaganda merkezi. Aynı şey AA için de geçerli. Peki HDP’ye kaç dakika ayrılmış? 7 dakika. Televizyonların yüzde 95-96’sını ele geçirmiş. Her gün 3 defa 4 defa televizyonlara çıkıyor. Her gün yalanlara yalanlar ekliyorlar” diye konuştu.

Temelli’nin dikkat çektiği konulardan biri de YSK’nın sandık taşıma kararı oldu. Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü; ”Taşımaya kafayı takmışlar bir kere. HDP seçmeninin oyunu çalmak için HDP’liler sandıktan uzak kalsın, sandığa erişemesin, iradesi sandığa yansımasın diye sandıkları kaçırıyorlar. Batıda sandık taşıma, neden? Güvenlik nedeniyleymiş. Ne güvenliği? Zaten ne zaman güvenlik deseler, bilin ki orada bir güvensizlik var. YSK’da bunların artık dümen suyunda. Talimat veriyorlar, YSK sandıkları taşıyor. 24 Haziran’da 150 bin oyu böyle çarçur ettiler. Şimdi bir daha buna hazırlanıyorlar. Biz de diyoruz ki, bu sandığı nereye götürürsen götür peşindeyiz. Biz o sandığı yakalarız, oyumuzu kullanırız. O sandıktan barış çıkar, demokrasi çıkar, HDP çıkar. Sandığımıza, oyumuza, geleceğimize sahip çıkacağız. 31 Mart’a kadar, 7 gün 24 saat çalışacağız. Herkese sesimizi ulaştıracağız. Buraya gelmesi engellenen, evet engellenen, herkese, bu hakikatin sesini, HDP’nin sesini halklarımızın ve mücadelemizin sesini mutlaka ulaştıracağız.”