HDP’den Sosyal Medya ve İstanbul Sözleşmesi Tepkisi

Sosyal medya düzenlemesine gerekçe olarak gösterilen kötü sözlerin troller tarafından söylendiğini ifade eden Danış Beştaş, “Sosyal medya içinde ırkçı, cinsiyetçi, hakaret ve küfürler varmış. Bunu sizin trolleriniz yapıyor. 7 bin 500 hesap Twitter Genel Merkez hesabı tarafından askıya alındığında bütün Türkiye ve dünya bunu gördü. Sizin, yeşil küreli hesaplarınızın nasıl bir dil kullandığını hepimiz yaşadık. Tabii ki cinsiyetçi söylemlere ve ırkçılığa karşıyız, ama sizin sosyal medya düzenlemesini getirmenin amacının bu olmadığını gayet iyi biliyoruz, dertleri asla cinsiyetçilik ve ırkçılık değildir. Medya kanallarını ele geçiren AKP iktidarının tek derdi kaldı daha doğrusu dertlerinden bir tanesi, medyayı kontrol altına almak” diye konuştu.

“Sosyal medya tasarısı, hakikate de bir operasyondur”

Tasarının düşünce ve ifade özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıran bir teklif olduğunu savunan Danış Beştaş, iktidarın internetteki suç kayıtlarını sildirmek istediğini iddia etti. Danış Beştaş, “Bu konuda düşünce ve ifade özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıran bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Garip bir durum daha var. Her yıl ortalama 60 bin insan Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma geçiriyor. Dolayısıyla, hakaret ve siyasi ifade özgürlüğü arasında ince bir çizgi var ve teklif bunu göz ardı ediyor. O çizgi nedir? Hakikatten, yargı tarafsız ve bağımsız olsa bunu ortaya koyacak. Tabii ki. Ama Erdoğan’a yönelik her sözü hakaret ve suç sayan bir anlayıştan şimdi başka bir mecraya geldik. Yaşanan skandalları hemen karartmak ve halkın gözünden gerçekleri kaçırmak istiyorlar. Bu, hakikate de bir operasyondur. Çünkü gerçekler, en çok sosyal medyada açığa çıkıyor. Basın yayın üzerindeki sansürden dolayı yazılamayan hakikatler, sosyal medyada ilk anda doğru kanallardan dolaşıma sokuluyor. Bu da ayrı bir mesele. Bununla birlikte, 17-25 Aralık ve sonrasındaki meselelere ilişkin şöyle bir kurnazlık var. Her zamanki gibi iktidarın kurnazlık dediği ama aslında herkesin ne yaptıklarını bildiği bir mesele. Unutulma hakkını getiriyorlar. Yani; internette insanlar istedikleri zaman dilimindeki haberleri, olayları, olguları sildirebilecekler, arama yapıldığında kendileriyle ilgili bilgi, fotoğraf ve belge gibi verilere yer verilmemesini isteme hakkı getiriyorlar. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyelim; cemaate bir savaş ilan ettiler ve ortaklarını terörist ilan ettikten sonra bolca resimler, kareler, fotoğraflar, videolar, haberler, yazılar, belgeler çıktı. Bütün bunları sildirecekler. Sanki yokmuş gibi olacak. Buradaki manipülasyonun, meselesinin arka planını bu oluşturuyor. Örneğin; bu mesele ile başka bir amaç, geçmişteki eylem ve söylemlerinin de silinmesi. Şimdi bu konuda, herhalde AKP yetkililerinin geçmişte söyledikleriyle bugün söyledikleri arasındaki uçurumu herkes görüyor. Bu konuda yetişkin olmaya, siyasi olmaya ya da olayları takip etmeye gerek yok. 10 yıl önce ne dedi, 20 yıl önce ne dedi, bugün ne diyor. Bunu karşılaştırmak o kadar iyi bir resim veriyor ki çünkü her gün değişen bir söylemle karşı karşıyayız. İşte bunu da kaldıracaklar. Örneğin; Erdoğan'ın eyalet sistemini savunduğu konuşmasını kimse dinleyemeyecek ya da çözüm sürecine ilişkin ‘baldıran zehiri içeriz’ açıklamalarını kimse bilmeyecek ya da Ensar Vakfı meselesine, çocuklara taciz meselesini bu şekilde unutturmayı hedefliyorlar” şeklinde konuştu.

Danış Beştaş, Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın iki yıl süreyle partiden uzaklaştırıldığını da sözlerine ekledi.