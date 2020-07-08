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HDP'den TBMM'de baro protestosu

08.07.2020 17:35 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan "çoklu baro sistemi" tasarısı HDP milletvekilleri tarafından protesto edildi.

Türkiye'de baroların yapısını da değiştirmeyi hedefleyen 28 maddelik tasarının görüşmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda başlandı. İktidar partisi AKP ile ittifak içinde olduğu MHP'nin meclise getirdiği tasarıya parlamentodaki diğer partiler karşı çıkıyor.

Muhalefet partilerinden HDP'nin milletvekilleri de Genel Kurul'da görüşülmeye başlanan "çoklu baro sistemi"ne karşı protesto eylemi düzenledi. Kendi sıralarında ayağa kalkan HDP milletvekilleri, ellerinde geçtiğimiz günlerde çok sayıda baro mensubu avukatın "Savunma Yürüyüşü" adı altında yaptığı eylemlerden ve bu eylemlere yönelik polis müdahalesinden çeşitli fotoğraflar taşıdı.

HDP'li vekiller tarihte Fransa'da yaşayan bir hukukçu olan Molierac'a ait "Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!" sözleri bir ağızdan dile getirdi:

Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın, protestoya sözlü müdahale ederek mikrofonları kapatmasının ardından oturuma beş dakika ara verildi.

Türkiye'de kamuoyunda çoklu baro olarak bilinen ve üye sayısı beş bini aşan baroların bulundukları yerlerde iki bin üye ile yeni baro kurulmasının önüne açan 28 maddelik Avukatlık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dair tartışmalar sürüyor.

Kanun teklifi, muhalefetin ve dört gün boyunca meclis önünde nöbet tutan baro başkanlarının itirazlarına rağmen TBMM Adalet Komisyonu'unda daha önce AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmişti.

DW / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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