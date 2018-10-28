HDP’den Türkiye’ye ‘Çözüm’ Çağrısı

Temelli’nin dikkat çektiği konuların başında dün İstanbul’da düzenlenen dörtlü Suriye zirvesi vardı. IŞİD’e karşı mücadele edenlerin masada olmamasını eleştiren Temelli,” Daha önce bir üçlü zirve vardı hatırlarsanız, İran Rusya ve Türkiye bir araya gelmişti, aktörler değişmiş, İran çıkmış, yerine Almanya ile Fransa masaya oturmuş ama masada Suriyeliler yok, masada Suriye’nin geleceğine karar verecek olan siyasi irade yok. Suriye halklarına rağmen çözüm arayan bir anlayış var. Orada zikredilen, askeri çözümlerle yol alınamayacağı, görüşmeler ve barışçıl çözümlerle yol alınabileceği şeklinde. Söylem bizim söylediğimiz şeyin tekrarı, ama eksiktir. Barışçıl çözümler istiyorsak bu sürecin içinde Suriye halkları olmalıdır. Suriye halklarının IŞİD çetelerine karşı mücadele vermiş iradesi orada olmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon yapılabileceğine ilişkin sözlerine tepki gösteren Temelli, hükümeti samimiyetsizlikle suçladı. Temeli, “Bir yanı ile askeri çözümlerden bahsetmeyip diğer yanı ile Fırat’ın Doğusu’nu hedef gösterilmek iktidar samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Çünkü iktidar Kürt düşmanlığından, ayrımcılıktan beslenerek yoluna devam etme çabasındadır. İşte tam da bu noktada, kalıcı barışta, Türkiye’de yaşayan halkların bir arada yaşama iradesini ortaya koyma konusunda, cumhuriyetin demokratikleştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de bir kez daha demokratik çözümün biricik çözüm olduğuna vurgu yapıyoruz. Tüm Türkiye halklarını, emekçileri, kadınları bu çağrımız etrafında yan yana gelmeye davet ediyoruz. İktidardan bir beklentimiz yok” diye konuştu.

Temelli’nin gündeminde Kürt sorununa çözüm tartışmaları da vardı. Temelli, bu kez çözüm için Türkiye’de yaşayan herkese seslendi. Temelli, sözlerini şöyle tamamlandı;” Çağrımız Türkiye halklarınadır; gelin barış mücadelesine güç katalım. Hala hafızamızda yerini koruyan, barış için cumhuriyet tarihinin belki de en önemli adımlarından biri olan çözüm sürecinin ve onun muhatabı olan Sayın Öcalan’la görüşmenin ne kadar kritik olduğu da bir kez daha tüm çıplaklığı ile ortadadır. Çağrımız Türkiye halklarınadır, toplumsal muhalefetedir; gelin barış mücadelesine güç katalım, yan yana durarak bu ceberrut anlayışa karşı çoğulcu, demokratik, laik bir cumhuriyeti hep birlikte inşa edelim.”

