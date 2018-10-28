HABER

HDP’den Türkiye’ye ‘Çözüm’ Çağrısı

28.10.2018 20:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da basın toplantısı düzenleyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kürt Sorununun çözümü için bu kez Türkiye’de yaşayan herkese çağrı yaptı. Temelli, barış için yeni bir süreç ve Öcalan’la görüşmenin kritik önemde olduğunu söyledi

HDP’den Türkiye’ye ‘Çözüm’ Çağrısı

Partisinin düzenlediği ‘Ortadoğu Krizi ve demokratik ulus çözümü’ konulu konferansa katılmak üzere Diyarbakır’a gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, gündemdeki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Temelli’nin dikkat çektiği konuların başında dün İstanbul’da düzenlenen dörtlü Suriye zirvesi vardı. IŞİD’e karşı mücadele edenlerin masada olmamasını eleştiren Temelli,” Daha önce bir üçlü zirve vardı hatırlarsanız, İran Rusya ve Türkiye bir araya gelmişti, aktörler değişmiş, İran çıkmış, yerine Almanya ile Fransa masaya oturmuş ama masada Suriyeliler yok, masada Suriye’nin geleceğine karar verecek olan siyasi irade yok. Suriye halklarına rağmen çözüm arayan bir anlayış var. Orada zikredilen, askeri çözümlerle yol alınamayacağı, görüşmeler ve barışçıl çözümlerle yol alınabileceği şeklinde. Söylem bizim söylediğimiz şeyin tekrarı, ama eksiktir. Barışçıl çözümler istiyorsak bu sürecin içinde Suriye halkları olmalıdır. Suriye halklarının IŞİD çetelerine karşı mücadele vermiş iradesi orada olmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon yapılabileceğine ilişkin sözlerine tepki gösteren Temelli, hükümeti samimiyetsizlikle suçladı. Temeli, “Bir yanı ile askeri çözümlerden bahsetmeyip diğer yanı ile Fırat’ın Doğusu’nu hedef gösterilmek iktidar samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Çünkü iktidar Kürt düşmanlığından, ayrımcılıktan beslenerek yoluna devam etme çabasındadır. İşte tam da bu noktada, kalıcı barışta, Türkiye’de yaşayan halkların bir arada yaşama iradesini ortaya koyma konusunda, cumhuriyetin demokratikleştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de bir kez daha demokratik çözümün biricik çözüm olduğuna vurgu yapıyoruz. Tüm Türkiye halklarını, emekçileri, kadınları bu çağrımız etrafında yan yana gelmeye davet ediyoruz. İktidardan bir beklentimiz yok” diye konuştu.

Temelli’nin gündeminde Kürt sorununa çözüm tartışmaları da vardı. Temelli, bu kez çözüm için Türkiye’de yaşayan herkese seslendi. Temelli, sözlerini şöyle tamamlandı;” Çağrımız Türkiye halklarınadır; gelin barış mücadelesine güç katalım. Hala hafızamızda yerini koruyan, barış için cumhuriyet tarihinin belki de en önemli adımlarından biri olan çözüm sürecinin ve onun muhatabı olan Sayın Öcalan’la görüşmenin ne kadar kritik olduğu da bir kez daha tüm çıplaklığı ile ortadadır. Çağrımız Türkiye halklarınadır, toplumsal muhalefetedir; gelin barış mücadelesine güç katalım, yan yana durarak bu ceberrut anlayışa karşı çoğulcu, demokratik, laik bir cumhuriyeti hep birlikte inşa edelim.”

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Premier Lig Takımına Kaza Şoku Premier Lig Takımına Kaza Şoku 
Mattis: Sınıra Asker Gönderme Planı Hala Görüşülüyor Mattis: Sınıra Asker Gönderme Planı Hala Görüşülüyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

İlginizi Çekebilir

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

CNN'den Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı için bomba iddia!

CNN'den Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı için bomba iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balayı kabus oldu! Bu kadarına da pes

Balayı kabus oldu! Bu kadarına da pes

Beklenen an gelip çattı!

Beklenen an gelip çattı!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Son dakika! ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı

Son dakika! ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı

Suudi Dışişleri Bakanı: Şüpheliler ülkemizde yargılanacak

Suudi Dışişleri Bakanı: Şüpheliler ülkemizde yargılanacak

Restorasyon yapan işçiler şok geçirdi! Duvarın içinden insan dişi fışkırdı

Restorasyon yapan işçiler şok geçirdi! Duvarın içinden insan dişi fışkırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.