HDP’den Uludere İçin Eleştiri ve Özeleştiri

Daha sonra söz alan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise sorumluların korunduğunu savunarak, olayın kaza olmadığını söyledi. Soruşturma sürecinde Anayasa Mahkemesi’ne eksik evrak veren Şırnak Barosu’nu da eleştiren Buldan, barodan sorumluların bulunmasını istedi. Buldan, “O dönem bazı eksiklikler yaşanmıştır. Roboskili aileler Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu ancak irtibatta olan Şırnak Barosu’nun eksik evrak vermesi sebebiyle Anayasa Mahkemesi başvuruyu kabul etmemiştir. Aileler de davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştır ancak AİHM de Türkiye'deki iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle davayı kabul etmemiştir. O dönemin Şırnak Barosu’nun bu konuda büyük eksiklikler yaptığı, yetersiz kaldığı ortadadır. Bir an önce o dönemki Şırnak Barosu’nda yetkili olanların bu konuda eksiklik yapanların açığa çıkarması tarihi bir sorumluluktur” dedi.

Buldan’ın bir eleştirisi de kendi partisine oldu. “HDP olarak bizim de hukuken eksik kaldığımız yönler olmuştur” diyen Buldan sözlerini şöyle sürdürdü: “Denetim ve takip sürecini iyi yapamamış, süreci iyi takip edememiş ve bu takipsizlik sonucunda bu tür kararlar ile karşı karşıya kaldığımız bizim büyük bir eksikliğimizdir. Ancak her şey bitmiş değil. Bu devran bitecek AKP elbet gidecek. AKP'nin gitmesi ile yeni hükümetler bu işin peşini bırakmayacak. Biz de HDP olarak ondan sonra siyasetten yaptığımız her şeyi aynı zamanda hukuken de bir kez daha yapacağımızın sözünü veriyoruz. Yaşadığımız büyük bir eksiklik var, evrakları takip etmediğimiz gibi eksiklikleri telafi etmek durumundayız. Bu sadece bu ailelerin acısı değil, bizlerin hepimizin ortak acısıdır” diye konuştu.

Hükümete çağrı

Buldan, AİHM’in Demirtaş kararı üzerinden hükümete de çağrı yaparak, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş hakkında vermiş olduğu karar önemli bir karar olmakla birlikte, Roboski dosyasını da yakından ilgilendiren bir karardır. Türkiye'deki bütün hukuksuzlukların, yaşanan bütün usulsüzlüklerin, Kürt halkına yapılan haksızlıkların tamamını kapsayan önemli bir karardır. Bu karar doğrultusunda bütün davaların dosyalarının, Kürt halkına şimdiye kadar yapılan bütün haksızlıkların bu kararla bir şekilde telafi edilmesi elbette mümkündür. Siyasi iradeye buradan açık bir çağrı yapmak isteriz, bu sayfayı yeniden açmak zorundasınız. ‘Bu olay Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kalmayacak’ demiştiniz ancak hala Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kalmaya devam ediyor. Bu karanlık dehlizlerden bir an önce bunu çıkarmak, gereğini yapmak, sorumluları cezalandırmak sizlere yeni bir sayfa açar” dedi.