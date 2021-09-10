HDP'den Uyuşturucuyla Mücadele Kampanyası

Halkların Demokratik Partisi Gençlik Meclisi, gençlerin uyuşturucudan korunması amacıyla bir kampanya başlattı. Diyarbakır’da başlatılan kampanya kapsamında, HDPli gençler kapı kapı dolaşarak, uyuşturucu maddelerin zararlarını anlatacak.

Özellikle Güneydoğu’da uyuşturucu kullanımın artması üzerine HDP Gençlik Meclisi bir kampanya başlattı. "Bağımlılığı Kıralım, Yeni Yaşamı Kuralım" sloganıyla düzenlenen kampanya Diyarbakır’daki basın toplantısıyla başlatıldı. HDP’li gençlerin üzerinde kampanya sloganı yazan tişörtler giyerek katıldığı basın toplantısında ilk sözü alan HDP Gençlik Meclisi Üyesi Mehmet Ali Akın, amaçlarının toplumda bilinç oluşturmak olduğunu söyledi. Tüm kesimlerden kampanyaya destek verilmesi çağrısı yapan Akın şunları söyledi: “Amacımız, toplumda bir bilinç yaratmaktır. Gençlerin bu bataklığa düşmesine engel olmaktır. Tüm amacımız toplumda belki de bu bilincin daha da yaygınlaşmasını, bir kişinin dahi olsa bu bataklığa düşmesini engellemek. Bu hamlenin sürekli devam etmesi gerekiyor. Sadece belli dönemlerde değil de her dönem aslında mücadele edilmesi gereken bir konudur. Bugün tüm kesimlerin, tüm kurumların aslında birlikte gençlerle hareket edebileceği, gençlere yer açacağı, ortaklaşa çalışabilecekleri bir ortam yaratılması gerekiyor.”

Broşür dağıtımına izin verilmedi

HDP Gençlik Meclisi Üyesi Ezgi Orak ise kapı kapı dolaşarak kampanyayı anlatacaklarını söyledi. Çözüm için ortak mücadele gerektiğine dikkat çeken Orak, “Bu noktada bizlerin sokak sokak, mahalle mahalle, şehir şehir gezerek, tüm halkı madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirmemiz ve buna karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mücadele sadece bir yapı ya da bir alan üzerinden yürütülmemeli şehirlerin tüm dinamikleri, paydaşlarıyla beraber yürütülmelidir. Bu sorun hepimizin ortak sorunudur ve çözüm noktasında ortak bir tutum gerekmektedir” dedi. Toplantının ardından esnaflara broşür dağıtmak isteyen HDP’lilere polis izin vermedi.

İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı "Avrupa Uyuşturucu Raporu 2020" raporunda, Avrupa ülkelerinde hayatında en az bir kez esrar kullananların oranı yüzde 27,2 Türkiye'de yüzde 2,7; Avrupa'da kokain kullanımı yüzde 5,4, Türkiye'de yüzde 0,2; ectasy kullanımı ise Avrupa'da yüzde 4,1 Türkiye'de yüzde 0,4 olarak belirlendi.

“Kaş yaparken göz çıkarmayalım”

Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öger uyuşturucu kullanımının özellikle pandemi ile birlikte arttığına dikkat çekti. VOA Türkçe’ye konuşan Öger artışın sadece Türkiye’de olmadığına vurgu yaparak, “Pandemi ile beraber dünya geneline baktığımızda dünyada çok ciddi manada hem bağımlılık yapıcı maddeler hem de alkol ve sigaranın hızlı bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Bu bağlamda Türkiye'de ve Diyarbakır'da da ciddi manada alkol ve uyuşturucu kullanımı artışının olduğunu veriler bize söylüyor” diye konuştu.

Öger, HDP’nin kampanyasını olumlu buldu ancak bir uyarı da yaptı. Öger uyarı da şunları dile getirdi: “HDP'nin böyle bir çalışma yapması bizim için takdir edilecek bir çalışma. Biz uyuşturucu ile mücadele eden bir dernek olarak kendilerine teşekkür ediyoruz ancak uyuşturucu ile mücadelede şöyle bir sıkıntımız var ‘Kaş yapalım derken göz çıkartmamak’ lazım. Bilinçli bir ekip ile sosyal destek sağlayabilecek eğitmenlerle alanda olmak, uyuşturucunun zararlarını anlatırken keyif verici yönünden ziyade, ciddi manada bireysel anlamda ve toplumsal anlamda zararlarını anlatabilecek bir ekiple, kim olursa olsun, yapılması çok daha elzemdir.”

