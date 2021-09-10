HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP'den Uyuşturucuyla Mücadele Kampanyası

HDP'den Uyuşturucuyla Mücadele Kampanyası

10.09.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle Güneydoğu’da uyuşturucu kullanımın artması üzerine HDP Gençlik Meclisi bir kampanya başlattı. "Bağımlılığı Kıralım, Yeni Yaşamı Kuralım" sloganıyla düzenlenen kampanya Diyarbakır’daki basın toplantısıyla başlatıldı

HDP'den Uyuşturucuyla Mücadele Kampanyası

Halkların Demokratik Partisi Gençlik Meclisi, gençlerin uyuşturucudan korunması amacıyla bir kampanya başlattı. Diyarbakır’da başlatılan kampanya kapsamında, HDPli gençler kapı kapı dolaşarak, uyuşturucu maddelerin zararlarını anlatacak.

Özellikle Güneydoğu’da uyuşturucu kullanımın artması üzerine HDP Gençlik Meclisi bir kampanya başlattı. "Bağımlılığı Kıralım, Yeni Yaşamı Kuralım" sloganıyla düzenlenen kampanya Diyarbakır’daki basın toplantısıyla başlatıldı. HDP’li gençlerin üzerinde kampanya sloganı yazan tişörtler giyerek katıldığı basın toplantısında ilk sözü alan HDP Gençlik Meclisi Üyesi Mehmet Ali Akın, amaçlarının toplumda bilinç oluşturmak olduğunu söyledi. Tüm kesimlerden kampanyaya destek verilmesi çağrısı yapan Akın şunları söyledi: “Amacımız, toplumda bir bilinç yaratmaktır. Gençlerin bu bataklığa düşmesine engel olmaktır. Tüm amacımız toplumda belki de bu bilincin daha da yaygınlaşmasını, bir kişinin dahi olsa bu bataklığa düşmesini engellemek. Bu hamlenin sürekli devam etmesi gerekiyor. Sadece belli dönemlerde değil de her dönem aslında mücadele edilmesi gereken bir konudur. Bugün tüm kesimlerin, tüm kurumların aslında birlikte gençlerle hareket edebileceği, gençlere yer açacağı, ortaklaşa çalışabilecekleri bir ortam yaratılması gerekiyor.”

Broşür dağıtımına izin verilmedi

HDP Gençlik Meclisi Üyesi Ezgi Orak ise kapı kapı dolaşarak kampanyayı anlatacaklarını söyledi. Çözüm için ortak mücadele gerektiğine dikkat çeken Orak, “Bu noktada bizlerin sokak sokak, mahalle mahalle, şehir şehir gezerek, tüm halkı madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirmemiz ve buna karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mücadele sadece bir yapı ya da bir alan üzerinden yürütülmemeli şehirlerin tüm dinamikleri, paydaşlarıyla beraber yürütülmelidir. Bu sorun hepimizin ortak sorunudur ve çözüm noktasında ortak bir tutum gerekmektedir” dedi. Toplantının ardından esnaflara broşür dağıtmak isteyen HDP’lilere polis izin vermedi.

İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı "Avrupa Uyuşturucu Raporu 2020" raporunda, Avrupa ülkelerinde hayatında en az bir kez esrar kullananların oranı yüzde 27,2 Türkiye'de yüzde 2,7; Avrupa'da kokain kullanımı yüzde 5,4, Türkiye'de yüzde 0,2; ectasy kullanımı ise Avrupa'da yüzde 4,1 Türkiye'de yüzde 0,4 olarak belirlendi.

“Kaş yaparken göz çıkarmayalım”

Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öger uyuşturucu kullanımının özellikle pandemi ile birlikte arttığına dikkat çekti. VOA Türkçe’ye konuşan Öger artışın sadece Türkiye’de olmadığına vurgu yaparak, “Pandemi ile beraber dünya geneline baktığımızda dünyada çok ciddi manada hem bağımlılık yapıcı maddeler hem de alkol ve sigaranın hızlı bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Bu bağlamda Türkiye'de ve Diyarbakır'da da ciddi manada alkol ve uyuşturucu kullanımı artışının olduğunu veriler bize söylüyor” diye konuştu.

Öger, HDP’nin kampanyasını olumlu buldu ancak bir uyarı da yaptı. Öger uyarı da şunları dile getirdi: “HDP'nin böyle bir çalışma yapması bizim için takdir edilecek bir çalışma. Biz uyuşturucu ile mücadele eden bir dernek olarak kendilerine teşekkür ediyoruz ancak uyuşturucu ile mücadelede şöyle bir sıkıntımız var ‘Kaş yapalım derken göz çıkartmamak’ lazım. Bilinçli bir ekip ile sosyal destek sağlayabilecek eğitmenlerle alanda olmak, uyuşturucunun zararlarını anlatırken keyif verici yönünden ziyade, ciddi manada bireysel anlamda ve toplumsal anlamda zararlarını anlatabilecek bir ekiple, kim olursa olsun, yapılması çok daha elzemdir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Bakan Koca'dan 'Okullarda PCR Testi' açıklamasıBakan Koca'dan 'Okullarda PCR Testi' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pandeminin bitişi için tarih verdi!

Pandeminin bitişi için tarih verdi!

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Şaşkına çeviren not! Bu kadar para bakın ne içinmiş

Şaşkına çeviren not! Bu kadar para bakın ne içinmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması

Resmen duyuruldu: e-Devlet'te yeni dönem

Resmen duyuruldu: e-Devlet'te yeni dönem

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.