HDP’den Yeni Anayasa Atağı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşlarıyla biraya geldi. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi olsa da, Temelli’nin gündeminde yeni anayasa vardı. Kürt sorununda çözümsüzlüğü dayatmanın yanlış olduğunu belirten Temelli, “Demokrasi olmadan hiçbir sorunumuzu çözemeyeceğimizi belirttik. Bizde bir demokrasi ittifakı çağrısı yaptık ve bu çağrıya duyarlı yanıt aldık. Artık Türkiye’de ihtiyaç duyulan alanlarda daha çok konuşulduğunu görüyoruz. Kürt meselesinde çözümsüzlüğü dayatarak yol almak mümkün değil. Kürt meselesinin çözümü iktidara bırakılacak bir mesele değil. Tüm toplumsal kesimlerin ittifakı ile yol alınmalıdır” dedi.

Temelli, yeni bir anayasa için bir çalışma başlattıklarına vurgu yaparak, “Anayasa dediğimiz şey bir toplum sözleşmesidir. Bizde bir çalışma başlattık ve herkese gidip anlatacağız. Anayasa strateji metnimizi hem yerel hem merkezi anayasa için tüm yapılar kendi içinde tartışmalı ve fikirlerini belirtmeli. Toplum kendi sözleşmesini yaptığında herkesin kendini içinde bulduğu, ırkçı ve tekçi yaklaşımını aşıldığı bir çalışma olmalı. İnsanların kendi değerleri ile içinde olduğu yereli kendileri yönettiği bir dünya arzusu var herkesin. Biz radikal demokrasi anlayışına sahibiz. Kurumlara sıkışmayan halk ile tartışan bir demokrasi anlayışı bu. Yargı reformu yeni anayasanın en önemli başlığıdır. Türkiye’de birçok meselenin kronik hale gelmesinin en önemli sebebi kuvvetler ayılığı sorunudur. Bugün cezaevlerinde 5 bin HDP’li, gazeteciler ve akademisyen var. İnsanlar yerinden yurdundan edilmiş. 500 bin insan adli kontrol şartıyla yaşıyor. Sivil topluma bu konularda çok önemli roller düşüyor. Bizler mecliste bunları dile getirdik. Ama meclis vesayet altında. Herkes için uygun düzenlemeler bile HDP’den geldiğinde kabul edilmiyor. Tüm bunlara rağmen meclis kürsüsünü etkin olarak kullanmaya çalışıyoruz. Anayasa çalışması aynı zamanda bir barış mücadelesidir. Yanlış ekonomi politikaları Türkiye’yi yoksullaşmaya ve yoksunlaştırmaya götürüyor. Ekonomi bir yanı ile demokrasi sorunu, bir yanı ile de yanlış iktisadi kararlar nedeniyle kötü gidiyor” diye konuştu.