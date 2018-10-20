HDP’den Yerel Seçim Çalıştayı

Halkların Demokrasi Partisi (HDP), yerel seçimlere altı ay kala, seçim stratejisini belirlemek üzere Diyarbakır’da toplandı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’yle milletvekilleri, eski belediye başkanları ve partililer katıldı. Kürt siyasetinin yönettiği belediyelerin icraatlarının anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından açılış konuşmalarına geçildi. İlk sözü alan eş genel başkanlardan Pervin Buldan, kayyum atanan belediyeleri yeniden kazanacaklarını söyledi. Buldan, “Belediyelerimizi yine kazanacağız. Hatta bizim olmayan belediyeleri da kazanacağımız bir hedefimiz olduğunu söylemek istiyorum. Eğer bunu başarabilirsek, başarabildiğimiz oranda mevcut iktidarı çözülmeye götürecek ve mevcut sistemi boşa çıkaracak olan süreci önümüze koyacağız. Bu aynı zamanda kayyumcu zihniyetin de çöküşü anlamına gelecektir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, HDP’nin kazanması halinde yeniden kayyum atanabileceği yönündeki sözlerine de değinen Buldan, “Erdoğan’ın yardımcıları ve içişleri bakanının her gün kayyum atadıkları yerler başta olmak üzere, HDP’nin kazanacağı yerler üzerinden savurdukları tehditlere inanmayın kanmayın. Bunu yaparak belediyeleri kaybedeceklerinin itirafını dile getiriyorlar. Belediyelere kayyum atarız tehditleriyle şimdiden kaybettiklerini açığa vuruyorlar. Tehditlerine, HDP’yi yok saymalarına rağmen bir kaz daha kazanacağımızı, başaracağımız belirtmek isterim” diye konuştu.

Belediyeleri kazanmaları halinde eş başkanlık sistemini sürdüreceklerini savunan Buldan, diğer Kürt partilerine de ittifak çağrısı yaptı. Buldan, sözlerini şöyle tamamladı; ”Yerel seçimlerde eşit temsiliyet sistemini sürdüreceğiz. Bize saldırmalarının bir nedeni de kadınların gücüdür. Duydukları korku bunu göstergesidir. Genel seçimlerde kısmi ittifaklar gerçekleştirmiş olsak ta bunu yeterli olmadığını bir kez daha belirtmek isterim. Bu seçimde daha geniş ve kapsayıcı ittifaklar geliştirmeyi önemsediğimizi belirtmek isterim. Tüm Kürt halkının bu seçimlere birlikte hazırlanması elzemdir. Bu kadar hassas bir konuda ve süreçte iktidara yanıtımız birlikte vermeliyiz.” Daha sonra söz alan diğer Eş Genel Başkan Sezai Temelli ise çalıştayın seçimlerin ilk adımı olacağını söyledi. Temelli’nin gündeminde de kayyumlar vardı. Kayyum atanan belediyeleri yeniden alacaklarını savunan Temelli, “Sadece bir belediyeyi değil, bir ülkeyi, bir coğrafyayı değiştirmek dönüştürmek için güçlü adımlar atacağız. Seçimler mücadelemiz için önemli uğraklardır. Her seçimden sonra ortaya koyduğumuz başarıyla yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz” dedi.