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HDP’den Yerel Seçim Çalıştayı

20.10.2018 19:43 | Son Güncelleme

HDP 2019 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimde izleyeceği stratejiyi belirlemek üzere Diyarbakır’da bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda kayyum atanan belediyelerin yeniden kazanılması ve ittifak çağrısı öne çıktı.

HDP’den Yerel Seçim Çalıştayı

Halkların Demokrasi Partisi (HDP), yerel seçimlere altı ay kala, seçim stratejisini belirlemek üzere Diyarbakır’da toplandı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’yle milletvekilleri, eski belediye başkanları ve partililer katıldı. Kürt siyasetinin yönettiği belediyelerin icraatlarının anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

İlk sözü alan eş genel başkanlardan Pervin Buldan, kayyum atanan belediyeleri yeniden kazanacaklarını söyledi. Buldan, “Belediyelerimizi yine kazanacağız. Hatta bizim olmayan belediyeleri da kazanacağımız bir hedefimiz olduğunu söylemek istiyorum. Eğer bunu başarabilirsek, başarabildiğimiz oranda mevcut iktidarı çözülmeye götürecek ve mevcut sistemi boşa çıkaracak olan süreci önümüze koyacağız. Bu aynı zamanda kayyumcu zihniyetin de çöküşü anlamına gelecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, HDP’nin kazanması halinde yeniden kayyum atanabileceği yönündeki sözlerine de değinen Buldan, “Erdoğan’ın yardımcıları ve içişleri bakanının her gün kayyum atadıkları yerler başta olmak üzere, HDP’nin kazanacağı yerler üzerinden savurdukları tehditlere inanmayın kanmayın. Bunu yaparak belediyeleri kaybedeceklerinin itirafını dile getiriyorlar. Belediyelere kayyum atarız tehditleriyle şimdiden kaybettiklerini açığa vuruyorlar. Tehditlerine, HDP’yi yok saymalarına rağmen bir kaz daha kazanacağımızı, başaracağımız belirtmek isterim” diye konuştu.

Belediyeleri kazanmaları halinde eş başkanlık sistemini sürdüreceklerini savunan Buldan, diğer Kürt partilerine de ittifak çağrısı yaptı. Buldan, sözlerini şöyle tamamladı; ”Yerel seçimlerde eşit temsiliyet sistemini sürdüreceğiz. Bize saldırmalarının bir nedeni de kadınların gücüdür. Duydukları korku bunu göstergesidir. Genel seçimlerde kısmi ittifaklar gerçekleştirmiş olsak ta bunu yeterli olmadığını bir kez daha belirtmek isterim. Bu seçimde daha geniş ve kapsayıcı ittifaklar geliştirmeyi önemsediğimizi belirtmek isterim. Tüm Kürt halkının bu seçimlere birlikte hazırlanması elzemdir. Bu kadar hassas bir konuda ve süreçte iktidara yanıtımız birlikte vermeliyiz.”

Daha sonra söz alan diğer Eş Genel Başkan Sezai Temelli ise çalıştayın seçimlerin ilk adımı olacağını söyledi. Temelli’nin gündeminde de kayyumlar vardı. Kayyum atanan belediyeleri yeniden alacaklarını savunan Temelli, “Sadece bir belediyeyi değil, bir ülkeyi, bir coğrafyayı değiştirmek dönüştürmek için güçlü adımlar atacağız. Seçimler mücadelemiz için önemli uğraklardır. Her seçimden sonra ortaya koyduğumuz başarıyla yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz” dedi.

Ülkedeki sorunların kaynağının Kürt sorunu olduğunu vurgulayan Temelli, “Ülke sorunlar yumağı içinde. Israrla söyledik, Kürt sorununu çözmeden hiçbir sorunu çözemezsiniz. Bırakın çözmeyi, mevcut sorunları içinden çıkılmaz hal alır. Bu iktidar bırakın Kürt sorununu çözmeyi, zaman zaman sorunu çözmek gibi yapıp, çözümsüzlükten beslenmeyi kendine siyaset edinmiştir. Bu sorunun üzerine iktidar inşa etmiştir. Biz bu sorunun çözünme talibiz. Sadece bu sorunun değil ülkedeki tüm sorunların çözümü için bir aradayız” şeklinde konuştu.

Temelli de ittifak çağrısı yaptı. Temelli, ”Bunu başarabilmek için hem Kürdistan’da hem Türkiye’nin her yerinde tüm toplumsal kesimleri yan yana gelmeye, ittifakı gerçek anlamına kavuşturmaya çağırıyoruz. Tüm halklar; hangi partiden olursa, kime oy vermiş olursa, hangi inanç ve düşünceden olursa şimdi yan yana gelebiliriz. Kentimize, geleceğimize sahip çıkmak için yan yana gelebiliriz. Gerçek ittifaklar bu şekilde var olacaktır. Siyasi partiler bu ittifak arayışını görmek ve onları kendilerine rehber etmek zorundadır” şeklinde konuştu.

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