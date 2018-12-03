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HDP'den yerel seçimlerde "ortak aday" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2018 12:25 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Mersin özelinde de İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var. Dediğim gibi tek başına hiçbir partinin kazanamayacağı yerlerde demokrasi güçlerini yan yana getirecek seçenekleri değerlendirmek zorundayız. Bu, bizim en önemli sorumluluğumuz"

MERSİN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlerde "ortak adaylar"ın belirlenmesine ilişkin, "Mersin özelinde de İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var. Dediğim gibi tek başına hiçbir partinin kazanamayacağı yerlerde demokrasi güçlerini yan yana getirecek seçenekleri değerlendirmek zorundayız. Bu, bizim en önemli sorumluluğumuz." dedi.

Temelli, Mersin'deki programı kapsamında bir otelde düzenlediği basın toplantısında, açlık grevlerine destek verme gerekçesiyle dün HDP Mersin İl Başkanlığında gerçekleştirilen eyleme katılanlara yönelik gözaltı işlemlerine tepki gösterdi.

Eylemde 10 kişinin hiçbir gerekçe olmadan gözaltına alındığını ileri süren Temelli, "Arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanarak demokratik bir destek eylemi yaparken gözaltına alınmışlardır. Arkadaşlarımızın orada dile getirdikleri şey, orada demokratik bir şekilde hayata geçirdikleri eylem belki de Türkiye'nin en önemli sorununa dikkat çekmek amaçlıydı. Türkiye'nin en önemli sorunu Kürt meselesidir." diye konuştu.

Temelli, dönüşümlü olarak yapılan açlık grevlerinin demokratik bir eylem olduğunu savunarak, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

- "Ortak aday" açıklaması

Bir gazetecinin seçim sürecine ilişkin hazırlıkları sorması üzerine Temelli, tüm yerellerde fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını, bu çalışmalara bağlı raporları oluşturduklarını söyledi.

Temelli, bazı yerlerde "ortak aday" sürecine destek verebileceklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Her yerde seçimlere girmek tabii ki bizim için bir seçim politikasıdır. Türkiye'nin her yerinde seçime gireceğiz ama şunu bir kez daha belirtmekte yarar var; belirli, istisna teşkil eden ve herhangi bir partinin tek başına kazanma olanağının olmadığı yerlerde bu iktidarı geriletmek, bu Cumhur İttifakı'ndan, bu otoriter rejimden Türkiye'yi kurtarmak için yan yana gelmekten daha doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla bu anlamıyla ortak çalışmalar sürdürmek, ortak adayların belirlenmesine katkı sunmak, demokrasiden, emekten, kadından yana tercihte bulunacak seçenekleri - bu seçenekleri halkların aslında doğal ittifak dediğimiz zeminlerde oluşturduğunu çok rahat söyleyebilirim - açığa çıkarmak ve böylece yerinden ve demokratik yönetim sürecine katkı sunmak önceliğimizdir. Böyle çalışmalar da yapıyoruz. Mersin özelinde de İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var. Dediğim gibi tek başına hiçbir partinin kazanamayacağı yerlerde demokrasi güçlerini yan yana getirecek seçenekleri değerlendirmek zorundayız. Bu bizim en önemli sorumluluğumuz."

Mersin'de aday çıkarıp çıkarmayacaklarının sorulması üzerine Temelli, "Henüz bu konuda net bir karar vermedik. Bu konuda ortak bir karar verilme sürecini destekliyoruz ve güçlendirmeye çalışıyoruz. Bugünden aday çıkarmak aslında bu ortak çalışma sürecini beslemez ve güçlendirmez. O yüzden bir telaşımız, acelemiz yok. Süreci güçlendirme yönünde çabamız var. Herkese de bu çağrıyı yapıyoruz. Demokrasiden, emekten, kadından yana bu tür yerlerde ortak adayları, çalışmaları yapmak büyük önem taşıyor ama tabii ki her yerde aday çıkarma gibi çalışmalarımız olacak." ifadesini kullandı.

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Mersin yerel seçimler

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