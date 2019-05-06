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HDP'den YSK'nın İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 22:56 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yapılan açıklamada, "YSK, hukuku çiğneyerek, kendini inkar ederek ve iktidar baskısına boyun eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır" denildi.

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yapılan açıklamada, "YSK, hukuku çiğneyerek, kendini inkar ederek ve iktidar baskısına boyun eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır" denildi.

HDP, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi karararıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YSK, hukuku çiğneyerek, kendini inkar ederek ve iktidar baskısına boyun eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır. Hakimler bir kez daha cübbelerini iliklemiş, vicdani ve hukuki değerleri yok saymıştır."

Açıklamada ayrıca, Merkez Yürütme Kurulu'nun yarın olağanüstü toplanarak kararı değerlendireceği bildirildi.

ANKARA, (DHA)

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