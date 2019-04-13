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HDP’den YSK’ya itiraz

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 17:52 | Son Güncelleme

HDP, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olağan itiraz sona erdikten sonra HDP’nin seçimi kazandığı yerlerde bulunan belediye başkanlarının mazbatalarının verilmemesi kararına karşı YSK’ya resmen başvurdu.HDP, seçimi kazanan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarından bazılarına Kanun Hükmünde Kararnameli (KHK’lı) oldukları gerekçesiyle mazbata verilmemesi yönündeki YSK kararının iptali için YSK’ye resmen başvurdu.

HDP, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olağan itiraz sona erdikten sonra HDP’nin seçimi kazandığı yerlerde bulunan belediye başkanlarının mazbatalarının verilmemesi kararına karşı YSK’ya resmen başvurdu.
HDP, seçimi kazanan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarından bazılarına Kanun Hükmünde Kararnameli (KHK’lı) oldukları gerekçesiyle mazbata verilmemesi yönündeki YSK kararının iptali için YSK’ye resmen başvurdu. Başvuruda YSK’nin Anayasal sorumluğunun seçimlerin güvenli ve eşit koşullarda gerçekleşmesi olduğu hatırlatılarak YSK’nin bu görevi yerine getirmediği iddia edildi.

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