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HDP'li 3 belediyeye görevlendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 09:18 | Son Güncelleme

MARDİN'de haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında dün gözaltına alınan Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ile Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü görevlerinden alındı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında dün gözaltına alınan Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ile Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü görevlerinden alındı. HDP'li 3 ismin yerine, ilçe kaymakamları, başkan vekili olarak görevlendirildi.
Mardin'in Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ile Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, dün terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri süren HDP'li belediye başkanları İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı.
Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, belediye başkanlarının 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındığı, haklarında devam eden adli işlem süreci göz önünde bulundurularak görevlerinden alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın'ın yerine İlçe Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan'ın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in yerine İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas'ın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü'nün de yerine İlçe Kaymakamı Bayram Türker'in belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

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