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HDP’li 3 belediyeye kayyum atandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 09:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ile Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine kayyum atandı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılıp yerlerine belediye başkan vekillerinin görevlendirildiği belirtildi.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ile Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine kayyum atandı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılıp yerlerine belediye başkan vekillerinin görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, “Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz’ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınmıştır. Ayaz, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45’inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46’ncı maddesi kapsamında Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel Bismil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında gözaltına alınmıştır. Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/38833 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45’inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46’ncı maddesi kapsamında Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne üye olmak suçlarından gözaltına alınmıştır. Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/17888 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45’inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46’ncı maddesi kapsamında Kocaköy Kaymakamı Yasin Yunak Kocaköy Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

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