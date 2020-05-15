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HDP’li 4 Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

15.05.2020 10:46 | Son Güncelleme

HDPli Iğdır’la Siirt ve Siirt’in Baykan ve Kurtalan ilçe belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

HDP’li 4 Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

HDPli Iğdır’la Siirt ve Siirt’in Baykan ve Kurtalan ilçe belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İlk gözaltı haberleri Siirt’ten geldi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Peymandara Turhan, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz gözaltına alındı. Işık, Turhan, Akgül ve Sarsılmaz, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülürken, belediyeler çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Binalara giren polis ekipleri arama yapmaya başladı.

Bir gözaltı haberi de Iğdır’dan geldi.Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş da hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Polis ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı tarafından Akkuş hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde belediyesi binası ve Akkuş'un kent merkezindeki evine baskın yaptı. Ekipler, çevresini bariyerlerle kapattıkları belediye binasındaki Akkuş'un makam odası ile evinde aynı saatlerde arama başlattı. Evinde gözaltına alınan Belediye Başkanı Akkuş, emniyete götürüldü. Belediye binasındaki aramalar sürerken, polisler de bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bu arada operasyonlara ilişkin HDP sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bu sabah Iğdır, Siirt, Kurtalan ve Baykan belediyelerimiz gasp edildi. Saray rejimi bir kez daha halka ve halk iradesine düşmanlığını gösterdi. İktidar halka yaptığı bu düşmanlığın hesabını er geç verecek, halkımız saldırılara boyun eğmeyecektir” denildi

31 Mart Yerel Seçimlerinde 65 belediye kazanan HDP’nin 6 belediye başkanına mazbata verilmedi. Şimdiye kadar aralarında 3 büyükşehir belediyesinin de bulunduğu 40 HDPli belediyeye de kayyum atandı.

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