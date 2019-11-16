HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Böylece kayyumla yönetilen belediye sayısı 24'e yükseldi.Haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Mardin'in HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ile Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü görevinden alındı.

Başkanların yerine ilçe kaymakamları başkan vekili sıfatıyla kayyum olarak görevlendirildi.

Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Öncü'nün yerine Savur Kaymakamı Bayram Türker, Esmez'in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas kayyum olarak atandı. Görevlerinden alınan eş başkanların işlemlerinin Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde sürdüğü belirtildi.

Aynı gerekçelerle görevinden alınan Urfa Suruç Belediyesi'nin HDP'li başkanı Hatice Çevik'in yerine de Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş kayyum olarak atandı.

Son atamalarla Türkiye'de kayyumla yönetilen belediyelerin sayısı 24'e çıktı. Bu belediyelelerin tamamı HDP'li belediye başkanlarınca yönetiliyordu. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerden sonra kayyum atanan belediyeler arasında üç büyük şehir belediyesi de bulunuyor.

DHA, DW / TY,EC

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