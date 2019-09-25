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HDP'li 5 vekil, İzmir'de oturma eylemine başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 17:04 | Son Güncelleme

HDP'nin Diyarbakır, Van ve Mardin'de başlattığı 'Demokrasi Nöbetleri'nin, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından İzmir ve İstanbul'da da yapılması kararı alınmasının ardından, HDP'li 5 vekil, Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde oturma eylemine başladı.

HDP'li 5 vekil, İzmir'de oturma eylemine başladı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- HDP'nin Diyarbakır, Van ve Mardin'de başlattığı 'Demokrasi Nöbetleri'nin, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından İzmir ve İstanbul'da da yapılması kararı alınmasının ardından, HDP'li 5 vekil, Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde oturma eylemine başladı.
Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasının ardından, bu illerde yapılmaya başlanan 'Demokrasi Nöbeti'nin, HDP MYK'nın İzmir ve İstanbul'da da yapılması kararı almasının ardından, İzmir'de Alsancak Kıbrıs Şehitleri'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne gelen HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Muş Milletvekili Şevin Coşkun, İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ve Iğdır Milletvekili Habip Eksik, basın açıklaması yaptı. Vekiller, açıklamanın ardından, ellerindeki, 'Adalet için Demokrasi' pankartını önlerine serip, oturma eylemine başladı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli ekipler, çevrede güvenlik aldı. Bölgede TOMA da hazır bekletildi.
Musa Piroğlu, yaptığı basın açıklamasında, şunları söyledi:
"Sandıkta omuz omuza gelenlerin sandığın sonuçlarını yan yana koruması gerekiyor. İstanbul'da seçimleri kaybetmenin öfkesini Diyarbakır'da, Van'da Mardin'de çıkarmak istiyorlar. Biz, bunlara karşı gelmek için buradayız."
Vekillerin oturarak yaptıkları nöbet, devam ediyor.

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HDP'li 5 vekil, İzmir'de oturma eylemine başladıHDP'li 5 vekil, İzmir'de oturma eylemine başladıHDP'li 5 vekil, İzmir'de oturma eylemine başladıHDP'li 5 vekil, İzmir'de oturma eylemine başladı

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