HABER

HDP'li 5 vekile 'Barış Pınarı' soruşturması

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 5 milletvekili hakkında, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili yaptıkları basın açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan tarafından dün yazılı açıklama yapıldığı hatırlatıldı.

ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 5 milletvekili hakkında, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili yaptıkları basın açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan tarafından dün yazılı açıklama yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamayla ilgili Temelli ve Buldan hakkında, 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi. HDP Genel Merkezi'nde ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklamasıyla ilgili olarak da 27'nci dönem milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk hakkında; 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

PARTNERFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldıFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldı
Kaza yapınca sinirlenip kendi aracına tabancayla ateş ettiKaza yapınca sinirlenip kendi aracına tabancayla ateş etti
'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (2)'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.