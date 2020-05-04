HDP'li Ahmet Şık Partisinden İstifa Etti

HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık partisinden istifa ettiğin duyurdu. HDP istifayı ‘‘Ahmet Şık’ın kendi takdirdir’’ şeklinde yorumladı.

2018 seçimlerinde HDP’den İstanbul milletvekili seçilen Gazeteci Ahmet Şık, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.Parti yönetimini eleştiren Şık, istifa gerekçesini şu cümlelerle duyurdu: ‘‘Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim. 1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık, önümüz barış olsun.”

Şık’ın istifa kararının ardından HDP de bir açıklama yaptı. Merkez Yürütme Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, ‘‘İstifa kararı Ahmet Şık’ın kendi takdirdir’’ yorumu yapıldı. Açıklamada, ‘‘Sayın Ahmet Şık ile Haziran 2018 seçimlerinden bu yana birlikte çalıştık, birlikte emek verdik. İstifa kararı kendi takdiridir. HDP üzerine düşen siyasal ve tarihsel sorumluluğun farkında olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir” denildi.