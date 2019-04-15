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HDP'li Ahmet Türk, göreve başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 14:19 | Son Güncelleme

MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP'li Ahmet Türk, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını alıp, göreve başladı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP'li Ahmet Türk, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını alıp, göreve başladı. HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Figen Altundağ, Mardin Milletvekili Ebru Günay ve çok sayıda partiliyle birlikte sabah saatlerinde adliyeye gelip, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. Adliye çıkışında açıklama yapan Ahmet Türk, Mardin için var gücüyle çalışacaklarını ifade ederek, halkın iradesinin ortaya çıkması konusunda çok büyük bir çaba ve destek gösterildiğini söyledi. Türk, "Ben bütün halkımıza teşekkür ediyorum. Belediye elbette halkın hizmet göreceği bir yerdir. Bu hizmeti en doğru bir şekilde yapmak için var gücümüzle çaba içinde olacağız. Yaptığımız her çalışmayı şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşacağız. Umut ediyorum ki halka layık olmak için elimizden geldiğince ben, ekibim, arkadaşlarım Eş Başkanım hep birlikte büyük bir heyecanla bu halka hizmet etmeyi esas alacağı" dedi. 'SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇABALARIMIZ OLACAK' Türkiye'de demokratik geleceği esas alan yaklaşımlarının olduğuna vurgu yapan Türk, "Bu ülkede demokrasinin kalıcı olması, sorunların çözülmesi için çabalarımız olacak. Buradan hem Cumhurbaşkanına hem Adalet Bakanı'na hem halkımıza çağrıda bulunuyorum. Bunun için çaba gösterilmesi gerekir" dedi. 'EMEKÇİNİN HAKKINI KORUYACAĞIZ' Buradaki açıklamasının ardından Ahmet Türk ve beraberindekiler Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Türk, "Neler yaptığımızı, imkanlarımız neler, tüm bunları halkımızla paylaşacağız. Şundan emin olmanızı istiyorum; şeffaf ve adil bir yönetim olacak. Biz emekçinin hakkını asla ve asla yemeyeceğiz. Ama gerçekten halkımızın beklentilerine yanıt verecek siyaseti izlemeyen ve duruşu göstermeyenler elbette ki bizim açımızdan o halkı temsil etmezler. Burada gereken düzeltmeleri yapacağımızı da ifade etmek istiyorum. Biz siyasi bir partiyiz, kendimize göre kadro oluşturma hakkımız var. Üst düzeydeki insanlarla nasıl çalışabiliriz onun kararını bizler vereceğiz ama emekçinin hakkını hukukunu koruyacağız" diye konuştu. Ahmet Türk, daha sonra başkanlık makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

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