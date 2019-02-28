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HDP’li Aleddin Erdoğan için yapılan itiraz reddedildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 11:21 | Son Güncelleme

Mersin İl Seçim Kurulu, HDP’nin Akdeniz İlçesi Belediye Başkan adayı Aleddin Erdoğan’ın aday olamayacağına ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Seçim Kurulu, 2017 yılında ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan mahkumiyeti bulanan Aleddin Erdoğan’ın Akdeniz İlçe Seçim Kurulunca aday olamayacağına yönelik verdiği karara yapılan itirazı sonuçlandırdı.Seçim Kurulu, dün yaptığı değerlendirmede, 2017 yılında Tunceli 1.

HDP’li Aleddin Erdoğan için yapılan itiraz reddedildi

Mersin İl Seçim Kurulu, HDP’nin Akdeniz İlçesi Belediye Başkan adayı Aleddin Erdoğan’ın aday olamayacağına ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Seçim Kurulu, 2017 yılında ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan mahkumiyeti bulanan Aleddin Erdoğan’ın Akdeniz İlçe Seçim Kurulunca aday olamayacağına yönelik verdiği karara yapılan itirazı sonuçlandırdı.
Seçim Kurulu, dün yaptığı değerlendirmede, 2017 yılında Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılanan Erdoğan’a verilen 10 ay hapis cezasının 6 bin lira adli para cezasına çevrilmesine rağmen mahkumiyetin, ’terör propagandası suçundan’ verilmesi nedeniyle itirazları oy birliğiyle reddetti.
İl Seçim Kurulu’nun kararı gereği Aleddin Erdoğan’ın belediye başkan adayı olamayacağı bildirildi.

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