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HDP'li başkan adayı ve 21 kişiye PKK/KCK gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:39 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda DBP İl Eş Başkanı Ayşe Altay ve HDP Cizre Belediye Başkan Adayı Berivan Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

HDP'li başkan adayı ve 21 kişiye PKK/KCK gözaltısı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda DBP İl Eş Başkanı Ayşe Altay ve HDP Cizre Belediye Başkan Adayı Berivan Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan DBP İl Eş Başkanı Ayşe Altay ve HDP Cizre Belediye Başkan adayı Berivan Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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HDP'li başkan adayı ve 21 kişiye PKK/KCK gözaltısıHDP'li başkan adayı ve 21 kişiye PKK/KCK gözaltısıHDP'li başkan adayı ve 21 kişiye PKK/KCK gözaltısı

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