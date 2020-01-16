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  4. HDP'li Batman Belediyenin işten çıkardığı sözleşmeli memurlardan açıklama

HDP'li Batman Belediyenin işten çıkardığı sözleşmeli memurlardan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

Bem-Bir Sen Şube Başkanı Diyaettin Demirhan: - "Sendika olarak bu arkadaşlarımızın yanında duracağız. Hak ve hukuktan, sürekli emekten bahseden belediye yönetiminin emeğe bu kadar düşman olması kabul edilebilir bir şey değil"

HDP'li Batman Belediyesinin sözleşmelerini yenilemeyerek işten çıkardığı personel basın açıklaması yaptı.

Eğitim Bir-Sen Şubesinde işten çıkarılan sözleşmeli memurlar adına açıklama yapan Bem-Bir-Sen Batman Şube Başkanı Diyaettin Demirhan, HDP'li Batman Belediyesinin ekonomik durumu gerekçe göstererek 67 kişiyi işten çıkarmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

"Batman Belediyesince 31 Aralık 2019 itibarıyla 67 personelin sözleşmeleri yenilenmemiştir. Gerekçe olarak da maddi konular gösterilmiştir. Oysa yaptığımız araştırmalarda, belediyenin gelir-gider dengesine baktığımız zaman, aslında ciddi bir karda oldukları görülüyor." diyen Demirhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun gereksiz bir gerekçe olduğunu görmekteyiz. Batman Belediyesinin sadece maddi gerekçeleri öne sürmesi, bu arkadaşlarımızın sözleşmelerinin yenilenmemesi kabul edilebilir bir durum değil. Bununla beraber sadece belli bir tarihi belirlemesi, 2017 ve 2018 yıllarında işe alınanların sözleşmelerinin yenilenmemesi ne hukuki ne de vicdanidir.
Bu arkadaşlarımızın verdikleri hizmet ile ilgili bir olumsuzlukları olsaydı itirazımız olmayacaktı. Fakat bu arkadaşlarımız Batman'a ciddi hizmetler yapan, ciddi projelerde görev alan teknik personeldir. Bu arkadaşlarımızın görevden alınması, sözleşmelerinin yenilenmemesi demek, bir nevi 'Batman'a hizmet etmek istemiyoruz, hizmet için gelmedik.' anlamına geliyor. Biz bu sonucu çıkarıyoruz."

- "Sendika olarak bu arkadaşlarımızın yanında duracağız"

"Sendika olarak bu arkadaşlarımızın yanında duracağız. Hak ve hukuktan, sürekli emekten bahseden belediye yönetiminin emeğe bu kadar düşman olması kabul edilebilir bir şey değil. 67 arkadaşımızı bir gecede kapının önüne konulması toplumun vicdanını yaralayan önemli bir durum." ifadelerini kullanan Demirhan, şunları kaydetti:

"Bu kişilerin 'yeter ki işimizden olmayalım' çabaları oldu. 'Bir yıl maaş almayalım, 6 ay maaş almayalım ama işimizden olmayalım, bizi farklı bir statüye göndermeyin' diye. Şirket statüsü diye bir şey ortaya attılar, bunun hukuki hiçbir dayanağı yoktur. Şirkete personel alımını şekli belli. Batman Belediyesinin bir an önce bu yanlış atılan adımdan döneceğini inanıyoruz."

İşten çıkarılanlardan Bahar Yardımcı, çıkarılma gerekçelerinin ekonomik değil, siyasi olduğunu savundu.

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Batman işçi

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