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  4. HDP’li Batman Belediyesinde taciz skandalı

HDP’li Batman Belediyesinde taciz skandalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:03 | Son Güncelleme

Kayyum döneminde işe alınanların HDP’li Belediye Başkanı Mehmet Demir döneminde atıldığı Batman Belediyesinde mobing ve işten atılma skandallarına taciz de eklendi.

HDP’li Batman Belediyesinde taciz skandalı

Kayyum döneminde işe alınanların HDP’li Belediye Başkanı Mehmet Demir döneminde atıldığı Batman Belediyesinde mobing ve işten atılma skandallarına taciz de eklendi. Kayyum döneminde işe alınan engelli bir kadın çalışanın tacize uğradığı iddia edildi.
Kayyum döneminde işe alınanlar tek tek ekonomik sebepler bahane edilerek işten atılırken, geri kalan üniversite ve yüksek lisans mezunu çalışanların çöp hizmetlerine verildiği Batman Belediyesinde skandallar bitmiyor. Kayyum döneminde işe alınan engelli bir kadın çalışan, iddiaya göre erkek çalışanların yoğun olduğu makine bölümüne sürülmesinden sonra taciz olayıyla karşılaştı. Belediyenin 17 yıllık çalışanı olduğu öne sürülen bir kişi, Z.Ç. adlı kadın çalışanı sözlü olarak ve fiziken taciz etmeye kalktı. Z.Ç.’nin önce işten atılma korkusuyla kendini koruyarak tacizleri önlemeye çalıştığı öğrenilirken, en son tacizden sonra Z.Ç. kaçarak Batman Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Z.Ç. babasıyla da belediyeye şikayette bulunurken, savcılığın kadına koruma tahsis ettiği bildirildi.
Kayyum döneminde işe alınanların mobbinge maruz kaldığı Batman Belediyesinde geçtiğimiz haftalarda kayyum döneminde işe alınan sözleşmeli personelin sözleşmeleri yenilenmemişti.

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