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HDP'li Baydur: Profilimize en uygun aday Tunç Soyer

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 10:02 | Son Güncelleme

HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, partisince kentte Büyükşehir Belediye Başkanı adayı çıkarılmayacağının açıklamasının ardından CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer'i destekleme kararı aldıklarını belirtti.

HDP'li Baydur: Profilimize en uygun aday Tunç Soyer

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, partisince kentte Büyükşehir Belediye Başkanı adayı çıkarılmayacağının açıklamasının ardından CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer'i destekleme kararı aldıklarını belirtti. Baydur, "Bizim profilimize en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Baydur, ilçelerde aday çıkarıp, çıkarmayacaklarına dair kararın ise gelecek günlerde netleşeceğini söyledi.
HDP İl Eş Başkanı Baydur, partisince İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı çıkarılmayacağını hatırlatarak, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayını destekleme kararı aldıklarını söyledi. HDP'nin profiline en uygun aday Tunç Soyer olduğu için bu kararı aldıklarını belirten Baydur, "Bizim profilimize en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz. Biz tabanda ittifak yaparak bu süreci götüreceğiz" diye konuştu.
HDP'nin de büyükşehirde belediye başkan adayı çıkarabileceğini; ancak bunun iddialı pozisyonda olmayacağını kaydeden Baydur, Soyer'in şahsında duruma pozitif baktıklarını vurguladı.
'İLÇELER KONUSUNDAKİ KARARIMIZ YAKINDA NETLEŞECEK'
İzmir'deki durumun büyükşehir ile sınırlı olduğunu da belirten HDP'li Baydur, "Tabanımız, 'Kime oy vereceğiz?' diye soracak. Bizim de adayımız olmadığına göre, sandıkta Tunç Soyer'i işaret edeceğiz. Bu durum büyükşehir ile sınırlı olacak. Seçim çalışması yapacağız; fakat CHP'nin kendi adayına çalışır gibi Soyer için çalışmayacağız. Soyer'in seçim kampanyasına katılmayacağız; fakat sokakta kendi fikrimizi söyleyeceğiz" dedi.
İlçeler konusunda henüz net tutumlarının olmadığını aktaran HDP İzmir Eş Başkanı Baydur, "Meclis üyelikleri ve ilçelerde aday çıkarıp, çıkarmama konusunda kararımız yakında netleşecek" diye konuştu.

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