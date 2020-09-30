HDP'li Belediye Başkanı Bilgen'den İstifa Kararı

HDP'li Kars Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara'da gözaltında iken sosyal medya aracılığıyla, yaşadığı duruma tepki göstererek belediye başkanlığından istifa edeceğini açıkladı.
Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim 2014 olaylarıyla ilgili soruşturması nedeniyle, 25 Eylül Cuma günü belediyedeki makamından terörle mücadele ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Başkente getirilen HDP'li siyasetçilerin, ilk 4 günün ardından dün gece gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılmasıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları devam ediyor.
Bilgen, gözaltında zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi edilmesinin ardından yeniden Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi sonrasında bugün saat 12.22'de Twitter mesajıyla istifa kararını açıkladı. Bilgen, gözaltındayken paylaştığı yazılı açıklamasında "Ben demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim" diyerek belediye başkanlığından istifa etme kararı aldığını kamuoyuna açıkladı.
Bilgen'in açıklaması HDP yönetimi ve milletvekillerine sürpriz oldu. Bilgen'in istifa kararı konusunda partisine önceden herhangi bir bilgi vermediği ve bunun Twitter'daki paylaşımla öğrenildiği ifade edildi. HDP yönetimi, avukatlar aracılığıyla Bilgen'in neden böyle bir karar aldığı konusunda bilgi almaya çalışıyor.
HDP'li vekiller, Bilgen'in de sorguda olduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapma kararı aldı.
"Keyfi kararlarla Kars'ın iradesiyle oynanıyor"
Ayhan Bilgen, belediye başkanlığından istifa etme kararıyla ilgili yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:
"Ben demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim. Türkiye'nin koşulları da oyun oynanacak bir ortama sahip değil. Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim. Kars, kendisini yönetecek liyakattadır. 1,5 yıldır oy birliği ile karar alma olgunluğu gösteren bir mecliste 5 parti uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabilir. Herkes seçimlerde şehri yönetmeye talip olduğuna göre şimdi kimse sorumluluktan kaçmamalıdır. Bu bir mevzinin terkedilmesi değil, seçim kampanyasında söylediğimiz gibi ortak yönetimle demokrasi sınavının verilmesidir. Tutuklanırsam 3. kitabımı yazmak, tutuklanmazsam kooperatif çalışmalarına katkı sunmak, belediye başkanlığından daha az önemli değildir. Bu süreçte bize oy veren, vermeyen tüm hemşerilerime, başta saha personeli olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kars'ta bir kadın belediye başkanı ile yola devam edilirse, sadece siyasal değil, toplumsal bir eşik aşılmış olur. Hiçbir şey eskisi gibi olmamalı!"
HDP yönetimi yarın resmi açıklama yapacak
Akşam saatleri itibariyle HDP yönetimi, Bilgen’in istifa kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu konuda yarın HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın TBMM’de yapacakları basın toplantısında açıklama yapacakları belirtildi.
HDP'nin, avukatları aracılığıyla iletişim kurabildiği Bilgen'den istifa kararından vazgeçmesini istediği gelen bilgiler arasında.
Bu arada HDP’nin Eş Başkan olarak görevlendirdiği Kars Belediye Meclisi üyesi Şevin Alaca’nın çağrısıyla Kars Belediye Meclisi’nin de Ayhan Bilgen’in istifa açıklaması üzerine toplandığı iddia edildi.
Ancak VOA Türkçe’nin ulaştığı Şevin Alaca, basına yansıdığı gibi belediye meclisi toplantısı kararı alınmadığını öncelikle Bilgen’in açıklamasıyla ilgili gelişmeleri beklediklerini söyledi. Yarın eş genel başkanlarca yapılacak açıklamayla birlikte durum açıklığa kavuştuktan sonra neler yapılacağını öngörebileceklerini kaydeden Alaca, bu nedenle de bugün bir belediye meclisi toplantısı yapılmadığını ve henüz Bilgen’in istifasının kesinlik kazanmadığını dile getirdi.
Turan: “Alicengiz olaylarıyla 6 yıl önceki süreç başa sarılıyor”
HDP’li milletvekilleri adına Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ise, 4 günün ardından gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılmış olan parti yöneticileri ve siyasetçileri ile ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.
Turan, Kars Belediyesi Başkanı Ayhan Bilgen’in Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla geçmişte tutuklu kaldığı süre için tazminat alması gerekliyken şimdi yeniden zulme maruz bırakıldığını söyleyerek, “Türkiye demokrasisi açısından sıradan bir gün. Çünkü arkadaşlarımızı görmek istiyoruz ancak emniyet binasına dahi bir milletvekili olarak alınmıyoruz. Bu memlekette halkın seçtiği milletvekilleri anayasal haklarını kullanmaları noktasında iktidarın kolluk güçleri tarafından engelleniyor” dedi.
İktidar zor durumda olduğu için Kürt ve HDP düşmanlığıyla gündemi değiştirdiğini belirten Turan, “HDP’li siyasetçiler günlerdir haksız, hukuksuz bir şekilde gözaltınalar. Bu memleketi yönetenler 6 yıldan bu yana ince ince yapılan araştırmalarda bir şey bulamadı, 4 gün daha HDP’lilere zulüm olsun diye seçilmişlerimizi gözaltında tutuyor. Yasalara takla atmak suretiyle Alicengiz oyunları ile süreç başa sarılıyor. Neden başa sarılıyor? İktidarın elinde Kürt ve HDP düşmanlığı dışında ekonomik ve siyasi olarak başka aparat kalmamıştır. Bütün bunlara rağmen HDP düşmanlığı politikası ile iktidarda kalacağını düşünüyorsunuz, yanılıyorsunuz. Bu zulmü asla unutmayacağız. HDP’ye saldırmak, krimilalize etmek seçimlerde toplumsal muhalefetin yan yana gelmesini engellemeye dönük bir hamledir. İktidarda çoklu organ yetmezliği sendromu başlamıştır. Gidişleri yakındır. HDP’ye saldırarak durumu çözemez” diye konuştu.