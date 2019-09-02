HDP’li belediye başkanı işten çıkardığı şehit yakını yerine terörist akrabalarını aldı

Mardin’in Derik ilçesinde HDP’li Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, işten çıkarttığı şehit yakınlarının yerine akrabaları dağda terörist olanları aldı. Esmez’in, belediyede Türkçe konuşmayı yasaklayarak tüm personeli Kürtçe konuşmaya zorladığı iddia edilirken, bir oğlu PKK’nın dağ kadrosunda yer alan Burhan Temel’i de makam şoförü olarak işe aldı.

HDP’li Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, işten çıkardığı şehit yakınları yerine akrabaları dağda terörist olanları işe aldı. Ağabeyi terör operasyonunda öldürülen Abdurrahman Sakin eş başkan şoförü olarak göreve başlarken, PKK’lı olarak babası dağda öldürülen Rojin Aydın ise sekreter olarak Derik Belediyesinde işe başladı.

Şehit yakını ve devlet yanlısı olduğu iddia edilen 13 kişi yerine 13 PKK yandaşı işe alındı

Mardin’in Derik ilçesinde şehit yakınlarına mobbing uygulayarak ve kısa bir süre önce işten çıkarılan 3 şehit yakını, 1 polis kardeşini ve devlete yakın olduğu gerekçesi ile 9 personel olmak üzere toplam 13 kişinin yerine PKK’nın dağ kadrosunda yakını terörist olan Burhan Temel, Abdürrahim Sakin ve Rojin Aydın belediyede işe alındı. HDP’li Mülkiye Esmez, boşalan kadrolara örgütle aile bağları olan ve dağ kadrosunda terörist olan ve öldürülen kişilerin yakınlarını almaları tepkiye neden oldu. Bir oğlu PKK’nın dağ kadrosunda terörist olan Burhan Temel, HDP’li Esmez’in makam şoförü oldu. Ağabeyi terör operasyonunda öldürülen Abdurrahman Sakin de eşbaşkan şoförü yapıldı. Babası Mustafa Aydın 1994’te PKK’ya erzak ve yiyecek götürürken öldürülen Rojin Aydın sekreter, hendek olaylarına katıldığı için kamudan atılan Mazlum Erek de kepçe operatörü kadrosuna alındı. Ablası PKK saflarında etkisiz hale getirilen Müslüme Bahçeci, hendek olaylarına katıldığı için cezaevinde yatıp çıkan Ahmet Yapıcı ve Mahsun Temel de belediyeye yerleştirildi.